Así desfiló Bella Hadid en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 | VIDEO

Bella Hadid, una de las supermodelos más icónicas de los 2010 y en la actualidad, desfiló en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, donde se convirtió en una de las principales personalidades en ser mencionadas.

En su primera aparición en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, Bella Hadid lució un conjunto color rojo de dos piezas, combinado con medias con encaje, tacones y una media falda, dominando por completo el escenario.

La joven desfiló ante la presencia de Karol G, quien en ese momento cantaba el tema ‘Ivonny Bonita’. EL momento no tardó en hacerse viral no solo por la coincidencia, sino por la belleza etérea de la modelo.

En esta ocasión, lucía un cabello rubio y cejas delgadas, además de un bronceado en todo su cuerpo que sorprendió a más de uno, en donde se veía extremamente tonificada y muy bella.

Hadid también fue la encargada de cerrar el evento, pues fue la última en recorrer la pasarela con unas alas alargadas de color blanco y textura. Llevó un conjunto blanco con detalles plateados colgantes.

¿Quién es Bella Hadid?

Isabella Khair Hadid, nombre real de la modelo, nació en 1996 en Washington D.C., Estados Unidos. Es hija de la personalidad de televisión y exmodelo Yolanda Foster y del multimillonario promotor inmobiliario palestino Mohamed Hadid; también hermana de Gigi Hadid.

Antes de decidir abrirse paso en el mundo del modelaje, el sueño de Bella era ser jinete de caballos, pero a causa de su enfermedad de Lyme, con la que fue diagnosticada en 2012, tuvo que alejarse y se abrió puertas dentro de la moda.

Tras ser descubierta a los 16 años, firmó con IMG Models en 2014. En menos de dos años de modelaje, saltó a la fama después de que tuviera un lento inicio en la temporada del último año, durante la cual únicamente desfiló en unos pocos shows. Participó en la Semana de la Moda de Nueva York desfilando para Desigual.

Fue pareja del cantante The Weeknd y actualmente su novio es un vaquero llamado Adan Bunuelos. Es un jinete profesional de rodeo que, además, posee instalaciones en Weatherford, Texas (una zona cercana a Fort Worth, donde él reside), para entrenar caballos y enseña a montarlos. Así fue como conoció a Bella Hadid, quien lo eligió como profesor.