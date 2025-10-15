Así desfiló Adriana Lima en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 | VIDEO

Adriana Lima fue una de las modelos más aclamadas este miércoles 15 de octubre en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. La modelo es una de las mujeres más destacadas para la marca, quien ha participado en la misma desde los 90’s.

Durante la participación de Adriana Lima en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, la famosa lució un total de dos atuendos donde destacó su fuerte presencias en el escenario y espectacular belleza, ambos con alas.

adriana lima back on the runway for victoria’s secret ❤️‍🔥 pic.twitter.com/mpnctbw3jR — DUDA (@saintdemie) October 15, 2025

En uno de ellos, llevaba unas alas metálicas pequeñas que se sostenían desde los hombros y el pecho en tonos anaranjados y un enterizo color piel con brillos. Debajo lucía lencería fina.

Su otro atuendo fue un conjunto color negro que consistía en un body con transparencias en el pecho, guantes y botas altas. Las enormes alas eran color plateados y se movían con fluidez gracias a su material ligero que las hizo destacar.

La famosa llevaba un maquillaje glam muy clásico y sencillo, con sombra en los ojos color café y un brillo labial que le daba armonía a su rostro ya de por si bello.

às vezes desacredito que a adriana lima realmente é real #VSFashionShow pic.twitter.com/vxW94lPiSP — bia🍸 (@dayaprker) October 15, 2025

¿Quién es Adriana Lima?

La supermodelo nació en Brasil en 1981, por lo que tiene 44 años de edad. Si bien fue uno de los ángeles de Victoria’s Secret desde 1999 hasta 2018, en 2024 regresó al icónico Fashion Show.

Fue descubierta a los 15 años de edad, después de obtener el primer lugar en el concurso de la agencia de modelos Ford Models, Supermodelo Brazil, al cual entró para acompañar a una amiga suya, ya que ésta no quería ir sola.

Al poco tiempo, Lima se mudó a Nueva York y firmó con la Agencia de Modelos Elite Model Management. Pasó de trabajos editoriales de moda a desfiles con marcas como Versace, pero uno de sus trabajos más conocidos es ser uno de los ángeles de Victoria.

Adriana Lima pisó por primera vez la pasarela de Victoria’s Secret en 1999 con 19 años de edad. Desde entonces, ha formado parte de 18 desfiles, de los cuales ha abierto cinco y cerrado tres, ha abierto 13 segmentos y cerrado otros 7 y ha lucido el Fantasy Bra en tres ocasiones.

La modelo realiza trabajos humanitarios ayudando al orfanato Caminhos da Luz, el cual se encuentra en su ciudad natal, Salvador de Bahía.