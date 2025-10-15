Así desfiló Alex Consani en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 | VIDEO

Alex Consani arrasó este miércoles 15 de octubre en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, pues se convirtió en una de las modelos más comentadas por su pasarela en el importante desfile de la icónica marca de lencería.

El look principal en el que pudimos ver a Alex Consani en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, fue un look rojo que consistía en un brasier clásico en combinación con una pantaleta roja delgada y unos pantalones bajos. Destacaron las alas rojas metálicas que se convirtieron en unas de las más llamativas por su forma y tamaño.

alex consani is so beautiful its crazy #VSFashionShow pic.twitter.com/hZOfqjkDR3 — bb 𝜗𝜚 (@yerimdiets) October 15, 2025

Su segundo atuendo fue un conjunto color negro de encaje con un ligero y un abrigo plateado con brillos donde también destacaba su esbelta figura, al dejar el estómago al descubierto.

La famosa modelo llevó el cabello suelto y un maquillaje con enfoque en sus ojos. Destacó su expresividad corporal, a pesar de que sus cejas están depiladas.

“¡Cada vez que salgo con ustedes se siente surrealista! ¡No podría pedir una fantasía más fabulosa! ¡Amor a cada persona que hizo que esto sucediera!“, escribió en una publicación de Instagram sobre el evento.

Alex Consani for the Victoria secret fashion show 2025 pt2 pic.twitter.com/1gcKE2Q9ZE — john smith (@johnsmitha2sl) October 15, 2025

¿Quién es Alex Consani?

Su nombre real es Alex Monette Consani y nació en el 2003. Es una modelo e influencer estadounidense que comenzó su carrera en el año 2015 y es reconocida como la modelo transgénero más joven del mundo, pues comenzó a los 12 años de edad.

La famosa comenzó a utilizar TikTok en 2020 durante la pandemia de COVID-19 y se hizo popular en Internet por sus vídeos cómicos, llegando a tener más de tres millones de seguidores en 2024.

Se sabe que desde los 4 años de edad comenzó a usar ropa de chica y se sometió a una terapia de reemplazo hormonal durante la pubertad. Su trabajo como modelo comenzó después de que su madre encontrara un anuncio en Facebook de Slay Model Management, una agencia de modelos con sede en Los Ángeles que estaba formada por completo por modelos transgénero.

También fue la primera modelo transgénero en ganar el Premio de Moda a la Modelo del Año y ha desfilado en más de una ocasión en el Victoria’s Secret Fashion Show.