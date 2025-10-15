Barbie Ferreira, actriz conocida por interpretar a Kat en Euphoria, llamó la atención del mundo entero tras su aparición en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, realizado en Nueva York, donde sorprendió al público con una imagen renovada.

La estadounidense de 28 años hizo su debut en una pasarela de la prestigiosa marca de lencería como parte de las modelos curvy.

En redes sociales usuarios comentan la notable pérdida de peso de la actriz, preocupándose por su salud, y algunos especularon si habría utilizado Ozempic, un medicamento originalmente recetado para la diabetes tipo 2, pero usado para bajar de peso en el mundo del espectáculo.

Barbie Ferreira sorprende con drástico cambio de imagen en el Victoria’s Secret Fashion Show

En redes sociales circularon imágenes y clips de Barbie Ferreira posando tras bambalinas. La actriz apareció con una bata corta de seda, decorada con rayas verticales en tonos rosa claro y blanco, ajustada a la cintura con un cinturón del mismo tejido. Debajo del escote se asomaba un sujetador oscuro.

Su cabello estaba parcialmente recogido y sostenido con tubos, lo que indicaba que aún estaba en proceso de peinado. Además, llevaba pantuflas de felpa a juego con la bata, con el mismo patrón rayado en rosa y blanco.

Barbie Ferreira sorprende con drástico cambio de imagen; debuta en el Victoria’s Secret Fashion Show ı Foto: IG @barbieferreira

Como imagen de la línea de estilo de vida PINK de Victoria’s Secret, Barbie Ferreira lució un conjunto compuesto por un sostén tipo balconette en color rojo y shorts a juego, complementados con una chaqueta de mezclilla oversize.

La actriz de Euphoria completó su atuendo con un cordón rojo alrededor del cuello, calcetines blancos con una franja roja y zapatos de tacón de aguja en color azul claro, adornados con detalles de agujetas.

Su cabello estaba peinado con una raya lateral marcada, y optó por un maquillaje sencillo, que resaltaba el estilo glamuroso del Victoria’s Secret Fashion Show.

¿Quién es Barbie Ferreira?

Barbie Ferreira es una actriz, modelo y activista estadounidense conocida por su participación en la exitosa serie Euphoria de HBO, donde interpretó a Kat Hernandez, una adolescente que explora su identidad, autoestima y sexualidad en un entorno escolar complejo.

Nació el 14 de diciembre de 1996 en Queens, Nueva York, y tiene ascendencia brasileña por parte de su madre.

Barbie Ferreira comenzó su carrera como modelo en su adolescencia y trabajó para marcas como Aerie, Adidas y H&M, convirtiéndose en un ícono del movimiento body positive. Su autenticidad y defensa de la diversidad corporal la llevaron a ganar una sólida base de seguidores en redes sociales.

Su debut actoral llegó con la serie How to Behave, pero fue Euphoria la que la lanzó a la fama internacional. Sin embargo, abandonó el elenco tras la segunda temporada, generando rumores sobre diferencias creativas con la producción.