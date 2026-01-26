Bella Hadid termina su relación con Adán Banuelos tras dos años juntos

Bella Hadid ha terminado su relación con el vaquero Adán Banuelos después de dos años de relación, una noticia que sorprendió a las fans de la modelo, quienes celebraban el romance de la famosa con el hombre latino.

La información fue confirmada a través de la cuenta de Entertainment Tonight (ET), quienes compartieron lo dicho por una fuente cercana a la ex pareja. Bella Hadid y Adán Banuelos mantuvieron su relación fuera del ojo público durante el 2023, pues no la confirmaron hasta febrero del 2024.

¿Quién es Adán Banuelos, el novio mexicano de Bella Hadid? ı Foto: Especial

Fue en octubre del 2023 que comenzaron los rumores de un posible romance entre los dos famosos, cuando se les vio juntos en Texas. La especulación siguió hasta que lo hicieron oficial con una publicación en Instagram que encendió las redes sociales.

¿Qué pasó entre Bella Hadid y Adán Banuelos?

De acuerdo con lo que informó la fuente privada a ET, la modelo estaba tratando de mantenerse positiva y enfocada en si misma tras la ruptura. “Ha estado ocupándose en el trabajo y pasando tiempo con amigos muy cercanos”, explicó la fuente.

En ese sentido, aseguran que la famosa sigue procesando la separación, ya que para ella se trataba de algo muy serio. A pesar de sus diversos compromisos laborales, Hadid ha sabido encontrar los espacios para vivir el duelo de su relación.

La ruptura llega en un momento de mucha atención sobre Bella, quien participa en la serie The Beauty. Sus fans han mostrado su apoyo en cada etapa, desde sus problemas de salud hasta su actual separación.

Algunas reacciones en redes sociales fueron:

“Pero si se veían tan felices, tan Pasión de Gavilanes”.

"Si a Bella son capaz de abandonarla, imagínate a una..."

“Ya nadie se compromete en las relaciones”.

“¿Qué hará con todas esas botas?"

Cabe mencionar que de momento, ni Bella Hadid ni Adán Banuelos han emitido declaraciones sobre su separación, aunque su círculo cercano sostiene que ambos están enfocados en sus proyectos personales.