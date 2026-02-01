Adán Bañuelos, ex de Bella Hadid, es arrestado por intoxicación tras terminar con la modelo

Adán Bañuelos, el exnovio de Bella Hadid, fue arrestado en Texas por intoxicación pública tras su separación de la modelo. La detención del jinete mexicano-estadounidense ocurrió este sábado en Texas, por lo que se encuentra bajo la lupa de millones de personas en redes sociales.

Unas horas después de que se diera a conocer el arresto, se difundió un video en el que la expareja aparece bailando románticamente, en un bar de dicha localidad. Ahora los fans especulan no sólo sobre el estado emocional en el que se encuentra Adán, sino acerca de una posible reconciliación con la famosa. Esto pasó.

Adán Bañuelos, exnovio de Bella Hadid, es arrestado por intoxicación tras terminar con la modelo

El sábado 31 de enero de 2026, Adán Bañuelos fue detenido en Weatherford, Texas, por intoxicación pública. Según reportes, fue trasladado a la cárcel del condado de Parker y posteriormente liberado tras pagar una fianza de 386 dólares.

El arresto del exnovio de la modelo fue confirmado por medios como Page Six y TMZ, y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Bella Hadid's Ex Adan Banuelos Arrested for Public Intoxication https://t.co/Xmu3dFxdIT pic.twitter.com/pK8Q4VIbSY — TMZ (@TMZ) January 31, 2026

Aunque no se han dado detalles sobre las circunstancias exactas del incidente, el hecho ocurre en medio de su reciente ruptura con Bella Hadid, lo que ha alimentado especulaciones sobre el estado emocional en el que se encuentra el jinete.

La pareja fue vista bailando junta horas antes del arresto

Bella Hadid y Adán Bañuelos fueron vistos compartiendo un momento íntimo en un bar de Texas, donde bailaban suavemente. De acuerdo con TMZ, la pareja se mostró cercana, tomados de la mano, intercambiando besos y conversando, aunque no todas esas escenas quedaron captadas en video.

🚨 EXCLUSIVE: Bella Hadid and Adan Banuelos might not be totally through like early reports indicated ... because video captures the two cutting a rug in a Texas bar -- just hours before Banuelos was arrested. https://t.co/slTi7NTHLP pic.twitter.com/KwMKIlB4Vz — TMZ (@TMZ) January 31, 2026

Hasta el momento, ni Adán Bañuelos ni las autoridades locales han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.

Así fue el romance entre Bella Hadid y Adán Bañuelos

La relación entre Bella Hadid y Adán Bañuelos comenzó a mediados de 2023, cuando fueron vistos juntos en algunos eventos ecuestres y luego saliendo a cenar o pasear juntos.

La ruptura de la pareja se hizo pública a finales de enero de 2026, apenas días antes del arresto de Bañuelos. Sin embargo, el campeón de equitación mantiene en su cuenta de Instagram varias fotografías y videos de Bella Hadid.

Los rumores sobre la separación habían circulado previamente y se especulaba que su separación estaba relacionada con la diferencia de mundos en los que se desenvuelven, pues sus agendas no coincidían, lo que volvía difícil la convivencia.