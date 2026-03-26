Boda sangrienta 2, una cinta graciosa y perturbadora

Si el actor Shawn Hatosy volviera a ser invitado a un proyecto de los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, no dudaría ni un segundo para dar el sí, pues en Boda sangrienta 2 le permitieron tomar riesgos por lo cómica y perturbadora que es esta película, confesó en entrevista.

“Sin siquiera verlo, aceptaría lo que sea que quieran hacer. Estoy feliz de ser parte de este trastorno y tan orgulloso de lo que hemos hecho. He visto su trabajo y ellos tienen su estilo característico. Es gracioso, es perturbador. Y si el próximo proyecto sigue esa línea… haré lo que quieran”, comentó el histrión estadounidense.

Boda sangrienta 2, que llega hoy a la cartelera mexicana, sigue la historia de Grace (Samara Weaving), una joven que se casa con Titus, heredero de una familia adinerada (Shawn Hatosy), pero descubre un oscuro secreto: la noche de nupcias incluye un juego letal en el que ella debe intentar sobrevivir mientras su familia política intenta cazarla. Si logra estar con vida al amanecer, ellos tendrán consecuencias mortales.

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A pesar de ser una cinta que mezcla el terror y la comedia, el actor Shawn Hatosy destacó cómo se reflejan las desigualdades y la lucha de poderes, aunque en este caso llevándolos hasta lo más absurdo.

“Da miedo, pero es tan bueno poner un espejo frente a lo que está ocurriendo en el mundo real y llevarlo a este nivel de absurdo. Interpreto a alguien que tiene toda esta riqueza, poder y privilegio, y no necesariamente se le concede la victoria. Se siente bastante bien darle la oportunidad de ganar a esta joven que está siendo sencillamente torturada”, comentó.

Su personaje, que está en una posición privilegiada, es amargado y arrogante, y junto con su hermana Ursula (Sarah Michelle Gellar) se ve arrastrado en la lucha de su familia por el poder dentro de sus retorcidos juegos mortales. Para entender esta compleja relación, Hatosy incluso consultó obras como Frankenstein.

“Titus no parece poder hacer nada sin que Ursula y [su padre] Chester le digan todo… Empecé a leer mucho sobre Frankenstein, no sé por qué, pero me pareció acertado. Y, si bien no está todo en el guion, tratamos de construir estas historias de fondo para crear la dinámica entre estos gemelos que han estado juntos desde siempre (uno con la dinámica de poder: Ursula) y cómo se siente eso. Y cuando quitas a Chester, sentir esa libertad de convertirte en el monstruo para el que te diseñaron ser”, compartió el histrión.

Para dar vida al personaje, Shawn Hatosy tuvo que prepararse físicamente, no sólo por las escenas de peleas, sino porque en el mismo guion se describía a un hombre musculoso y fuerte.

“¡Sentí que necesitaba ir al gimnasio! A Titus se lo describe como un tipo musculoso, con los abdominales marcados. Sentí que debía ser imponente físicamente”, compartió el histrión.

Sin embargo, confesó que gozó de este proceso, pese a los desafíos. “Disfruto mucho el trabajo físico, en especial con este personaje, porque es muy físico. Pasamos mucho tiempo coreografiando las peleas. Las ensayamos bastante y me fascinó. Las escenas de lucha en este tipo de películas necesitan sentirse realmente contundentes y dinámicas; y pasamos mucho tiempo trabajando en ellas, y al final dan sus frutos”, contó.