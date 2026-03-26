Historia de los flamingos llega a documental

A VECES damos por hecho que ciertas especies animales existen y que están ahí, sin saber realmente todo lo que tienen que pasar para permanecer con vida y sin estar conscientes de cuál es su verdadera importancia dentro de nuestro delicado ecosistema; uno de estos casos es el del flamenco caribeño, especie de la cual ahora tenemos la oportunidad de saber más gracias al documental mexicano Flamingos: La vida después del meteorito, del director Lorenzo Hagerman.

El proyecto fílmico funciona no solamente como un documento informativo, sino también como un buen producto de entretenimiento al tratarse de una experiencia inmersiva con sonido envolvente, una fotografía destacada, música compuesta para la ocasión que le aporta cierta profundidad a cada escena en la que suena y diálogos que le dan cierto toque de humor.

El director Lorenzo Hagerman pasó 14 horas diarias filmando a los flamencos en el norte de la península de Yucatán, donde rodó a lo largo de 700 días para darle forma a esta obra que retrata el delicado ciclo de vida de esta ave, alejándose de las convenciones del género al fundir imágenes majestuosas con música y poesía narrativa.

“Hay algo jurásico en el flamenco y eso lo noté al pasar 14 horas diarias durante meses filmándolos, pero no era difícil, al contrario, fue un gozo, no se me hacían largos los días porque hay algo muy carismático y simpático en ellos”, explicó recientemente el realizador.

La intimidad del flamenco se revela gradualmente, mostrando una fascinante historia de amor colectivo. El documental detalla el ciclo de reproducción de la especie en un trabajo realizado en estrecha colaboración con el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, institución líder mundial en el estudio de las aves. Desde la migración hacia las zonas de anidación y, el complejo proceso de apareamiento, hasta el nacimiento y el primer vuelo de las crías, la película construye un lenguaje sensorial que logra maravillar al espectador.

Para la cantante Julieta Venegas, quien por primera vez participa como narradora en un filme documental, es una “historia hermosa y el guion es precioso; estoy aquí gracias a la invitación de Lynn Fainchtein y creo que participar en esta película es una forma de honrarla; ella estaría muy feliz de que por fin se haya estrenado en cines Flamingos”.

Con una destacada trayectoria, Lorenzo Hagerman regresa hoy a las salas de cine para presentar su quinto documental, Flamingos: La vida después del meteorito.