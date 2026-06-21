Mi Amigo el Sol, la película mexicana animada llegará a cines próximamente

La animación mexicana tiene un nuevo auge, pues el largometraje animado Mi Amigo el Sol llegará próximamente a las salas de Cinemex, de este modo brindando un acceso más amplio a ver el filme que ya anteriormente se presentó en el Festival de Cine en Guadalajara.

La cinta es una coproducción entre México y Brasil que contó con una muy buena recepción por parte del público en la edición 41 del festival que se llevó a cabo del 17 al 25 de abril de 2026. Hasta el momento, no se ha revelado la fecha de estreno en cines.

¿De qué trata Mi Amigo el Sol?

Mi Amigo el Sol sigue la historia de Diego y su hija Xóchitl, quienes sobreviven en la Ciudad de México a través de vender pinturas inspiradas en la mitología mexicana.

Sin embargo, Xochitl pinta en secreto un mural que invoca a Quetzal, una serpiente emplumada basada en el dios Quetzalcóatl, y así, es transportada al reino sagrado de Tollan, donde es señalada como el Sexto Sol.

Es entonces que Diego deberá entonces enfrentarse a los mitos que por años vio como simple mercancía para atraer turistas, mientras que el dios Tezcatlipoca amenaza con manipular el destino de la niña para obtener poder absoluto.

La película fue dirigida por Alejandra Pérez González, cineasta tabasqueña que es cofundadora de MUMA (Mujeres en el Mundo de la Animación).

“Gracias a todos los que han aportado de pequeña o gran manera a nuestra película Mi Amigo el Sol. Su estreno oficial será en FICG , lo cual nos llena de orgullo y mucha emoción. Gracias equipo de Fotosíntesis Media por el aguante. Nos quedo muy bonita oigan. Lo que sea de cada quien. Ahora si la fiestaaaaa!!!!”,declaró la directora durante el estreno.

La cinta tiene una duración aproximada de 80 minutos, está animada en 2D y su formato es 4K. El guion es obra de Miguel Ángel Uriegas y Jonathán Barceló, y la banda sonora cuenta con una canción original interpretada por Ximena Sariñana.

Sobre el elenco, puedes escuchar las voces de Moisés Iván Mora, Ana Tena, Silverio Palacios, Humberto Solórzano y la colaboración especial de Erasmo Catarino.

Atrévete a pintar. #MiAmigoElSol llega próximamente a Cinemex para disfrutar en familia. pic.twitter.com/3C0JhFLSi5 — Cinemex (@Cinemex) June 19, 2026

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