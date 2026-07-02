¿Quién es Gilberto Mora Olayo, el papá de la joya de la Selección Mexicana?

Él es Gilberto Mora Olayo, papá de Gilberto Mora de la Selección Mexicana

Gilberto Mora, la estrella joven de la Selección Mexicana, heredó su talento en la cancha de su padre: Gilberto Mora Olayo, quien jugó de manera profesional y además tuvo una destacada carrera.

Gilberto Mora papá ha ofrecido varias entrevistas en las que destaca la educación y disciplina que le inculca a su hijo para que sea un brillante futbolista, que acapara los reflectores durante el Mundial 2026.

¿Quién es Gilberto Mora papá?

Gilberto Mora Olayo nació el 4 de febrero de 1976 en la Ciudad de México, actualmente tiene 43 años y mide 1.70 metros.

Debutó en Primera División con los Diablos Rojos del Toluca en 1997 y tuvo una carrera de más de 13 años en el fútbol profesional.

Tras sus inicios en Toluca, pasó por equipos de divisiones inferiores antes de regresar al máximo circuito. Jugó en Veracruz, pero es especialmente recordado por su paso con Jaguares de Chiapas en el 2002, donde permaneció varios años.

Gilberto Mora fue el héroe de los Jaguares cuando en el torneo de Clausura 2003, anotó un gol de tiro libre ante Tecos que salvó al equipo del descenso. Desde ahí se convirtió en leyenda para el equipo.

Gilberto Mora Olayo ı Foto: Liga MX

También tuvo breves etapas en Puebla FC y culminó su carrera en los Xolos de Tijuana, donde se retiró en 2011 tras contribuir al ascenso a Primera División.

Pero su carrera continuó en el futbol, pero ahora desde el banquillo, especialmente para formar a las nuevas generaciones de futbolistas en las fuerzas básicas.

Se desempeñó como director Técnico en Club Tijuana para las Fuerzas Básicas Sub 17 en el torneo de Apertura 2019 - Clausura 2020.

En los Xolos fue donde impulsó la carrera de su propio hijo Gil Morita, quien está haciendo historia en la Selección Mexicana, ya que Gilberto Mora Olayo nunca fue seleccionado para el equipo de México.

Gilberto Mora papá ha declarado en entrevistas que se ha dedicado a cuidar a su hijo, dijo que no lo deja ver muchas redes sociales para que él se enfoque más en lo deportivo y en la escuela, destacó que es un buen muchacho que está dedicado a su carrera futbolística.

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