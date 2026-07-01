¿Gilberto Mora tiene novia? Esto dicen las redes

Gilberto Mora tiene solo 17 años de edad, pero sin duda alguna es uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana gracias a su proactividad y habilidad con la pelota.

Su participación en el Mundial 2026 ha duplicado la fama digital del joven, siendo uno de los jugadores que más crece en la plataforma de Instagram, al pasar de poco más de un millón de seguidores a 3.3 millones después de su actuación ante Ecuador.

¿Gilberto Mora tiene novia?

Una pregunta que se hacen las nuevas fans de Gilberto Mora es si tiene o no novia. Y es que muchas chicas, principalmente jóvenes, encuentran atractivo al atleta mexicano y quieren saber si tiene pareja o está soltero.

Hasta el momento, el seleccionado nacional no ha confirmado de manera pública que tenga una relación ni ha hecho declaraciones al respecto, pues al parecer prefiere mantener su vida privada lejos del ojo público.

En ese sentido, se sabe que su entorno familiar busca protegerlo del exceso de atención mediática para que pueda desarrollar su carrera de manera óptima, pues tanta exposición a una temprana edad podría llegar a afectarlo en el futuro.

No hay publicaciones que puedan indicar una relación y en entrevistas recientes no ha hablado sobre su situación sentimental, por lo que podemos ver que se encuentra completamente enfocado en su carrera deportiva.

Hace unos meses, Mora enfrentó problemas de salud, por lo que se enfocó en su recuperación física para llegar a la Copa del Mundo con un estado físico óptimo. En ese momento, el mediocampista habló del esfuerzo para superar una pubalgia.

Cabe mencionar que una pubalgia es una inflamación crónica en la zona de la pelvis, la cuan le fue provocada por la sobrecarga de partidos y su rápido desarrollo físico. Sin embargo, parece que Gilberto Mora ya está en plena condición, como lo ha demostrado en su participación en el Mundial 2026.

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