Shalimar Heppner: ¿Quién es la esposa de David Alaba, el jugador estrella de Austria?

David Alaba es uno de los futbolistas más reconocidos de la selección de Austria y una de las figuras del Real Madrid. A lo largo de su carrera ha conquistado títulos tanto a nivel de clubes como con su selección, lo que también ha despertado el interés por su vida fuera de las canchas.

Con la participación de Austria en competencias internacionales y el protagonismo de Alaba como capitán del equipo, muchos aficionados han comenzado a preguntarse quién es la mujer que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera y que suele aparecer junto a él en eventos públicos.

Aunque mantiene un perfil discreto y alejado de los reflectores, Shalimar Heppner ha construido una carrera propia en el mundo de la comunicación, la moda y los negocios. Su historia con el defensor austriaco se ha convertido en una de las relaciones más estables dentro del fútbol europeo.

¿Quién es Shalimar Heppner?

Shalimar Heppner es una modelo, empresaria y especialista en relaciones públicas nacida en Múnich, Alemania, el 15 de septiembre de 1994. Además de trabajar en la industria de la moda, también ha desarrollado proyectos relacionados con el marketing y la comunicación.

Es hija de Frank Heppner, un reconocido chef alemán con trayectoria internacional, mientras que su madre es de origen asiático, lo que le ha dado una herencia cultural diversa.

La pareja comenzó su relación en 2017 y un año después hizo su primera aparición pública durante el tradicional Oktoberfest de Alemania. Desde entonces han mantenido una relación estable, aunque siempre procurando mantener su vida privada lejos de los reflectores.

Fruto de su relación tienen dos hijos y, pese a la fama del futbolista, ambos suelen compartir únicamente algunos momentos familiares en redes sociales y durante eventos especiales.

Mientras David Alaba continúa siendo uno de los referentes del fútbol austriaco, Shalimar Heppner ha preferido desarrollar su carrera de manera independiente, alejándose del protagonismo mediático. No obstante, su nombre suele generar interés entre los aficionados cada vez que el defensor disputa un torneo importante con Austria o con el Real Madrid.

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MSL