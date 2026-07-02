¿Quién es Alexander Schlager, el portero de la selección de Austria?

El portero Alexander Schlager estuvo en el partido de Austria contra España en los dieciseisavos del Mundial 2026, en donde Austria fue eliminada de la justa deportiva.

Sin embargo, los aficionados se quedaron con ganas de conocer más de la historia del arquero que recibió 3 goles.

¿Quién es Alexander Schlager, portero de Austria?

Alexander Schlagere es un futbolista que nació el 1 de febrero de 1996 en Salzburgo. Mide 1.88 metro y juega actualmente en el Red Bull Salzburgo de la Bundesliga austriaca, además de ser internacional con la selección de Austria.

Comenzó su formación en el ASK Salzburgo y pasó por las categorías inferiores del Red Bull Salzburgo, con breves pasos por otros clubes juveniles locales y un préstamo al RB Leipzig en 2014-2015. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en Austria, consolidándose como uno de los guardametas más destacados del país.

En sus inicios como profesional, Schlager tuvo varias cesiones para ganar experiencia. Jugó en el SV Grödig (2015-2016) y en el Floridsdorfer AC (2016-2017), donde acumuló minutos en la segunda división austriaca.

En 2017 fichó por el LASK, club en el que se estableció como titular indiscutible durante seis temporadas (2017-2023), disputando más de 150 partidos de liga y participando en competiciones europeas. Su rendimiento en Linz le permitió ganar reconocimiento y ser incluido en el Equipo del Año de la Bundesliga austriaca en la temporada 2019-20.

En mayo de 2023, Schlager regresó al Red Bull Salzburgo, firmando hasta 2027. En su segunda etapa en el club de su ciudad natal ha continuado mostrando un alto nivel, sumando decenas de partidos en liga, copa y competiciones internacionales. Ha sido parte clave en los éxitos recientes del equipo y ha reforzado su estatus como uno de los mejores porteros de la liga austriaca.

A nivel internacional, Schlager fue capitán de la selección sub-21 de Austria en la Eurocopa Sub-21 de 2019. Debutó con la selección absoluta el 16 de noviembre de 2019 en un partido de clasificación para la Euro 2020 contra Macedonia del Norte.

Ha acumulado alrededor de 29 partidos con Austria hasta 2026, participando en eliminatorias y torneos. Fue convocado para la Euro 2020, pero una lesión de rodilla le impidió jugar la Euro 2024. En 2026 fue incluido en la lista para el Mundial de la FIFA, el primero de Austria desde 1998.

A lo largo de su carrera, Schlager ha destacado por su consistencia, liderazgo y capacidad bajo palos. Ha sido galardonado individualmente en más de una ocasión y se mantiene como pilar tanto en su club como en la selección nacional.

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