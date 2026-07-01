¿Quien es Harry Kane, el mejor delantero del mundo que enfrentará a México en octavos de final?

Harry Kane es el nombre del delantero titular de Inglaterra y que le dio el pase a los Tres Leones a los octavos de final del Mundial 2026. ‘El Huracán’ nació el 28 de julio de 1993 y actualmente tiene 32 años, pero su carrera como futbolista profesional inició en 2001 con el Rovers FC Youth.

El ariete del Bayern Múnich lleva cuatro anotaciones en la Copa del Mundo del 2026 y su siguiente reto será enfrentarse a la Selección Mexicana en los octavos de final del torneo internacional. Cabe recalcar que el Tricolor sigue invicto y sin goles en contra.

Harry Kane führt England ins Achtelfinale. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Glückwunsch, 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆! ❤️ pic.twitter.com/dvKL1kP11C — FC Bayern München (@FCBayern) July 1, 2026

¿En qué equipos ha jugado Harry Kane en su carrera profesional?

Harry Kane no había salido del futbol de Inglaterra hasta su fichaje con el Bayern Múnich. Durante su etapa como juvenil, ‘El Huracán’ estuvo en las inferiores del Watford, Arsenal y Tottenham, club que le dio la oportunidad en la Premier League.

Fue en el equipo de Londres en el que Harry Kane demostró su mejor nivel y estuvo 10 años después de tener diversos pasos por otros clubes, como el Leyton Orient, Millwall, Norwich y Leicester City.

En 2013 volvió a los Spurs y Harry Kane aprovechó su regreso para quedarse con el puesto titular, aunque la razón de su llegada al Bayern Múnich fue la sequía de títulos que arrastraba al no poder levantar un trofeo con el Tottenham.

Harry Edward Kane. When we needed him most. pic.twitter.com/51WaRaRzFz — England (@England) July 1, 2026

Estos son los títulos de Harry Kane en su carrera

Antes de convertirse en jugador del Bayern Múnich, Harry Kane solo tenía títulos individuales del máximo goleador de la Premier League o la Champions League, pero al llegar a Alemania sumó sus primeros trofeos a su vitrina.

‘El Huracán’ suma dos títulos de la Bundesliga, un cetro de la Copa del Alemania y uno más de la Supercopa de Alemania. Ahora busca salir campeón con Inglaterra en esta Copa del Mundo o conseguirlo en la próxima Eurocopa.

DCO