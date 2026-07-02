David Alaba: ¿Cuál es la nacionalidad de los padres del jugador de la selección de Austria?

David Alaba es uno de los futbolistas más importantes en la historia de Austria y una de las figuras que más reflectores acapara durante el Mundial 2026. El defensor, reconocido por su paso por el Bayern Múnich y el Real Madrid, también destaca por su historia familiar, ya que tiene raíces africanas y asiáticas que han marcado su identidad.

Aunque nació en Viena y representa a la selección de Austria desde categorías juveniles, el capitán del conjunto austriaco proviene de una familia multicultural. Su padre nació en Nigeria y su madre en Filipinas, por lo que Alaba ha crecido rodeado de distintas tradiciones y culturas.

En más de una ocasión, el propio futbolista ha hablado con orgullo sobre sus orígenes, los cuales también lo han convertido en un referente para miles de jóvenes con ascendencia migrante en Europa.

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¿Cuál es la nacionalidad de los padres de David Alaba?

Los padres de David Alaba son de diferentes nacionalidades. Su padre, George Alaba, es nigeriano y pertenece al grupo étnico yoruba.

Antes de que su hijo se convirtiera en una estrella del futbol, se desempeñó como DJ y músico en Austria, donde se estableció tras emigrar desde Nigeria.

Por su parte, su madre, Gina Alaba, es filipina. Llegó a Austria para trabajar como enfermera, país donde conoció a George Alaba y posteriormente formó su familia.

¿Qué nacionalidad tiene David Alaba?

A pesar de sus raíces nigerianas y filipinas, David Alaba nació el 24 de junio de 1992 en Viena, por lo que tiene nacionalidad austriaca.

Desde muy joven decidió representar a Austria a nivel internacional. Debutó con la selección mayor cuando tenía apenas 17 años y con el paso de los años se convirtió en capitán y uno de los jugadores con más partidos disputados en la historia del combinado nacional.

Un futbolista con raíces de tres continentes

La historia de David Alaba refleja la diversidad del futbol moderno. Nació en Europa, tiene ascendencia africana por parte de su padre y asiática gracias a su madre. Además, habla varios idiomas, entre ellos alemán, inglés, español y tagalo, lengua originaria de Filipinas.

Durante el Mundial 2026, Alaba volvió a portar el gafete de capitán de Austria, consolidándose como el líder de una generación que busca hacer historia para su país, mientras continúa siendo un símbolo del talento surgido de una familia multicultural.

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MSL