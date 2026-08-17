Estos son TODOS los mexicanos que han jugado en Grecia

Armando la 'Hormiga' González podría unirse a la lista de futbolistas mexicanos que han jugado en Grecia.

Armando la ‘Hormiga’ González se perfila para ser el decimoprimer futbolista mexicano en la historia que juegue en Grecia, y el tercero en hacerlo con el Olympiacos, camiseta que solamente defendieron antes que él Nery Castillo y Alan Pulido.

El aún delantero del Rebaño se uniría al grupo de aztecas que han jugado en el país helénico, donde en su momento también estuvieron Antonio de Nigris, Pedro Arce, Paolo Medina, Óscar Whalley, Jordan Silva, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda y Jorge Sánchez, estos dos últimos hasta hace pocos meses.

💣 Se espera que Hormiga González esté en Grecia para este miércoles.



-[@Nikos_Kotsis] pic.twitter.com/BTui0vMJLT — Archivismo (@Archivismo) August 17, 2026

Todos los futbolistas mexicanos que han jugado en Grecia

Nery Castillo (Olympiacos)

Antonio de Nigris (AE Larissa)

Alan Pulido (Levadiakos y Olympiacos)

Pedro Arce (Anagennisi Giannitsa FC, Kavala, Veria y Panionios)

Paolo Medina (Panaitolikós)

Óscar Whalley (Creta)

Jordan Silva (Creta)

Rodolfo Pizarro (AEK Atenas)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Jorge Sánchez (PAOK de Salónica)

Los mejores mexicanos en Grecia

El exdelantero Nery Castillo fue el primer futbolista mexicano en jugar en Grecia, donde durante siete temporadas defendió la camiseta del Olympiacos, equipo con el que estuvo de 2000 a 2007, lapso en el que ganó nueve títulos con el club más laureado del balompié griego, entre ellos seis ligas.

TE RECOMENDAMOS: Lucha Libre WWE confirma lista de estrellas que estarán en SmackDown y en RAW en México

Otro mexicano destacado en Grecia fue Alan Pulido, quien de igual manera formó parte del Olympiakos, escuadra con la que solamente consiguió una liga en la Campaña 2015-2016.

Un caso atípico fue el de Antonio de Nigris, quien en noviembre de 2009 murió a causa de un paro cardiaco en Lárisa, ciudad del nombre del club al que se había unido tres meses antes.

Pineda y Sánchez, últimos mexicanos que jugaron en Grecia

Orbelín Pineda y Jorge Sánchez jugaban en Grecia hasta hace unos cuantos meses, pero ambos regresaron a la Liga MX tras su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

El Mago se convirtió en una pieza clava en el medio campo del AEK Atenas, club con el que consiguió dos Superligas de Grecia y una Copa.

En cambio, la aventura de Jorge Sánchez con el PAOK de Salónica solamente abarcó de febrero a mayo de este año, pues el Atlas lo repatrió después de haber disputado la Copa del Mundo 2026 con el Tricolor.

EVG