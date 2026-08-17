Olympiacos mejora la oferta para llevarse a la Hormiga González de las Chivas; esto es lo que pagaría

El Olympiacos le hizo a Chivas una segunda oferta por el delantero mexicano Armando la ‘Hormiga’ González, a quien quiere sumar a su plantilla y por eso hizo una nueva propuesta. El sitio local Sport24 reveló que el club griego le ofrece ahora 9.8 millones de dólares al Guadalajara por los servicios del goleador.

El citado medio también dio a conocer que la institución más laureada del balompié helénico agrega una bonificación del 20 por ciento para el Rebaño en la reventa del seleccionado nacional.

🚨🤯 CONFIRMED: Olympiacos has made a second offer to sign Armando ‘Hormiga’ Gonzalez, but it’s still NOT ENOUGH for Chivas. 💰⛔️



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La primera oferta del Olympiacos a Chivas por la ‘Hormiga’ González fue de 7 millones de dólares. El futbolista nacido en Celaya, Guanajuato, disputa actualmente su sexto torneo con el conjunto rojiblanco, con el que fue bicampeón de goleo en las dos campañas previas, las del Apertura 2025 y Clausura 2026.

Chivas analiza segunda oferta por la Hormiga González

Reportes indican que Chivas estudia la segunda propuesta que le hizo el Olympiacos por el fichaje de la ‘Hormiga’ González, pues si bien el equipo de Grecia ofrece más dinero la cantidad está todavía lejos de los 15 millones de dólares de la cláusula de rescisión que tiene el goleador.

El atacante de 23 años de edad debutó con el Guadalajara en enero de 2024 bajo las órdenes del argentino Fernando Gago, quien fue director técnico de la escuadra tapatía de diciembre de 2023 a octubre de 2024.

A pesar de que actualmente atraviesa una sequía goleadora, la ‘Hormiga’ González ha sido uno de los jugadores más importantes de Chivas en el último año, justo desde la llegada al banquillo del argentino Gabriel Milito.

¿Cuántos goles ha hecho la Hormiga González con Chivas?

El mexicano Armando la ‘Hormiga’ González acumula hasta el momento 29 goles en 69 partidos de carácter oficial con las Chivas, incluyendo juegos de Liga MX, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup.

Sus buenas actuaciones y su bicampeonato de goleo con el Rebaño lo llevaron a formar parte de los 16 futbolistas que representaron a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, torneo en el que jugó 14 minutos en el triunfo de 2-0 sobre Sudáfrica en la inauguración en el Estadio Azteca.

EVG