Isaac del Toro liderará al UAE Team en el Tour de Alemania 2026; ¿Cuándo se celebra y cómo es el recorrido?

El Tour de Alemania 2026 es el próximo compromiso para Isaac del Toro.

El mexicano Isaac del Toro liderará al UAE Team Emirates en el Tour de Alemania 2026, su próxima carrera después de haber competido en la Clásica de Hamburgo, dio a conocer este lunes la propia escuadra en la que el ciclista nacido en Ensenada milita desde 2024.

El Torito será colíder de su equipo junto con el alemán Nils Politt, quien en 2021 ganó esta carrera, que este año está programada para desarrollarse del miércoles 19 al domingo 23 de agosto.

António Morgado, Vegard Stake Laengen, además de los jóvenes Matteo Vanden Wijngaert y Moritz Mauss son los integrantes del UAE Team Emirates para el Tour de Alemania 2026, evento al que Isaac del Toro se presenta con deseos de dejar atrás la caída que le impidió tener un mejor resultado en la Clásica de Hamburgo.

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El recorrido del Tour de Alemania 2026

El Tour de Alemania 2026, próxima carrera en la que competirá el mexicano Isaac del Toro, consta de 741 kilómetros que se reparten en un prólogo y cuatro etapas en línea.

En esta competencia hay pequeños puertos que pueden jugar en favor de pedalistas tan explosivos como el Torito, quien vive un gran presente tras su histórico tercer lugar en el Tour de Francia.

El 19 de agosto se lleva a cabo el prólogo del Tour de Alemania 2026, el cual tiene una distancia de 2.6 kilómetros en el municipio de Bad Orb. El jueves 20 se realiza la etapa 1, la cual es de tipo ondulado y cuenta con una distancia de 215.3 kilómetros de Bad Orb a Schwäbisch Hall.

El viernes 21 se celebra la etapa 2, de tipo llana en 197 kilómetros que van de Schwäbisch Hall a Offenbach an der Queich. El 22 se corre la etapa 3, la cual va de Herxheim bei Landau a Bad Dürkheim en 170.8 kilómetros.

La cuarta y última etapa del Tour de Alemania 2026 se corre el domingo 23 de agosto. Es un recorrido ondulado de 156.5 kilómetros con salida y llegada en Heilbronn.

¿Cuántas victorias lleva Isaac del Toro en 2026?

El ciclista mexicano Isaac del Toro ha ganado tres clasificaciones generales de carreras por etapas en lo que va de 2026, las cuales fueron en el UAE Tour, Tirreno-Adriático y Tour Auvergne-Rhône-Alpes, a las cuales se suma su primer lugar en la etapa 2 del Tour de Francia.

El mejor resultado del de Ensenada en lo que va del año es el tercer lugar en el Tour de Francia, en el que se convirtió el primer mexicano en subirse al podio.

EVG