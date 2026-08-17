Barcelona ficha al español Rodri por 88 millones

El futbolista español, durante una jugada en la final del Mundial el pasado 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Rodri, el capitán de la selección de España que se proclamó campeona en el Mundial 2026, parece encaminarse de regreso a su país después de que Manchester City y Barcelona alcanzaron un acuerdo por el traspaso del mediocampista.

Los clubes acordaron un fichaje valorado en 76.5 millones de euros (88.5 millones de dólares), confirmó una persona con conocimiento de la operación a la agencia de noticias AP.

El Tip: el español jugó su primer partido como profesional el 17 de diciembre de 2015 con el Villarreal en la victoria por 2-0 sobre la SD Huesca en el certamen de la Copa del Rey.

Ni el Manchester City ni el Barcelona han hecho comentarios oficiales sobre el traspaso del futbolista de 30 años de edad originario de Madrid.

Rodri forma parte de los Sky Blues desde que llegó procedente del Atlético de Madrid en 2019. Marcó el gol de la victoria en el triunfo ante el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones en 2023 y ganó el Balón de Oro al año siguiente, tras formar parte del equipo de España que conquistó la Eurocopa con sede en Alemania.

El mediocampista español fue una pieza clave del equipo de Luis de la Fuente que ganó el Mundial en julio pasado a costa de Argentina y obtuvo el Balón de Oro como mejor jugador del torneo.

14 Títulos ganó el español con los Sky Blues

A Rodri le quedaba un año de contrato con el City. Su salida debilitaría aún más el mediocampo de los Citizens, después de que Bernardo Silva se marchara y se incorporara al Real Madrid este verano.

El mediocampista no jugó ayer en la derrota de 3-0 de los dirigidos por el italiano Enzo Maresca ante el Arsenal en la Community Shield. Actualmente se recupera de una cirugía menor de espalda a la que se sometió después de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Después de siete años en el Manchester City, el español registra 28 goles y 32 asistencias en 298 compromisos oficiales con el club inglés, incluyendo cotejos de Premier League, Champions League, FA Cup, Copa de la Liga, Mundial de Clubes y Community Shield.

El Barcelona será el cuarto club en la carrera del madrileño, quien comenzó su trayectoria como futbolista profesional en 2015 con el Villarreal.