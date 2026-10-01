Portugal, sin Cristiano Ronaldo, derrota sin problemas a Dinamarca; resumen y goles

Portugal sigue con paso firme en la UEFA Nations League y esta tarde derrotó a su similar de Dinamarca por marcador de 4-2 tras la polémica que hubo entre Cristiano Ronaldo y el técnico Jorge Jesus.

El marcador no tardó en abrirse en el compromiso con una estupenda pared entre Goncalo Ramos y Joao Cancelo. El lateral del Barcelona entró al área de Dinamarca con la de gajos controlada y la picó por encima de Mads Hermansen, el portero danés.

🚨⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOOOL JOAO CANCELO MARQUE AVEC LE PORTUGAL 🤩💙❤️ pic.twitter.com/OvM15PUWCe — Fatycatalane💙❤️🇸🇳| Barça 💙❤️Messi🐐🥰 (@fatyndiaye074) October 1, 2026

🚨 Vitinha put Portugal back in front.



🇩🇰 Denmark 2-3 Portugal 🇵🇹pic.twitter.com/ksbmiWWWOD — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 1, 2026

El primer tiempo fue muy parejo en la cancha del Estadio Parken, ya que al 23′ de juego apareció Mikkel Damsgaard para igualar el tablero ante los lusos. El mediocampista del Brentford recibió la esférica entrando al área y colocó la pelota al ángulo derecho del marco que defendía Diogo Costa.

Portugal logró irse al descanso con la ventaja a su favor, gracias a la genialidad de Goncalo Ramos, quien tras un error del portero rival, picó la número cinco por encima de Mads Hermansen desde la media luna para poner el 2-1 parcial en el compromiso.

El juego volvió a emparejarse al minuto 53 de tiempo corrido con la anotación de Rasmus Hojlund. El ariete de 23 años llegó solo al área de los lusos y en la salida de Diogo Costa mandó la esférica por encima del guardameta para emparejar los cartones. El jugador danés corrió a uno de los banderines y celebró como CR7.

What a beautiful goal from Gonçalo Ramos⚽ pic.twitter.com/Q7g4xqILP6 — Rex (@Rexia933) September 28, 2026

HØJLUND COOKED THE ENTIRE PORTUGUESE LINEUP AND JORGE JESUS WITH THIS SIUUU!!!! What a goallll pic.twitter.com/vYEo2ReiyX — Zohaib  (@TheZohaibNoor) October 1, 2026

Vitinha volvió a darle la ventaja a la Selección de los Cinco Escudos al 67′, cuando le ganó la marca a la defensa de Dinamarca y tras el gran pase de Bruno Fernandes remató de cabeza a escasos metros del arquero danés para poner el tercer tanto de los lusos en el juego.

Joao Félix fue el encargado de cerrar el tablero a tres minutos de cumplir el tiempo reglamentario. El jugador del Al-Nassr acompañó el contragolpe de su equipo desde su propio campo y llegando al área recibió la de gajos tras un pase de Diogo Dalot para rematar de primera intención y mandar a guardar la pelota al fondo de las redes contrarias.

El próximo juego de Portugal en la Nations League será el 4 de octubre del 2026 cuando el equipo de Jorge Jesus se vea las caras con Noruega para iniciar la segunda vuelta de la fase de grupos. Los lusos son primer lugar después de tres jornadas con nueve puntos de nueve posibles.

DCO