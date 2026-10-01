Leo Messi compra al CD Eldense; estos son TODOS los clubes de los que es dueño el argentino

Leo Messi vivió la mayor parte de su carrera en el FC Barcelona, pero desde su llegada al Inter Miami, el argentino se ha encargado de construir su patrimonio cuando llegue su retiro y se acaba de hacer dueño del CD Eldense de España, su cuarto club que compra en su carrera.

El astro argentino inicio su carrera como dueño en 2015, cuando decidió fundar, junto a algunos familiares, el Leones del Rosario, equipo que inició su historia en septiembre del año antes mencionado y actualmente juega en la Primera C de Argentina, que formalmente es la cuarta división del balompié Albiceleste.

Estos son todos los equipos de los que es dueño Leo Messi

Leo Messi no se conformó con tener un solo equipo en Argentina, ya que después se unió con su mejor amigo Luis Suárez para iniciar un nuevo proyecto en el futbol de Uruguay con el Deportivo LSM.

Equipos de Leo Messi

Leones de Rosario

Deportivo LSM

Unió Esportiva Cornellà

Eldense

Aunque aún no es oficial, Leo Messi podría convertirse en un accionista/copropietario del Inter Miami cuando llegue su retiro, pero de momento el argentino ya maneja las riendas de cuatro clubes mientras sigue derrochando su magia en la Major League Soccer (MLS).

Leo Messi celebra su anotación frente al Cruz Azul. ı Foto: Mexsport

Así anuncio el CD Eldense la venta del equipo a Leo Messi

Leo Messi compró el equipo de la segunda división de España el CD Eldense y el conjunto ibérico anunció a través de sus redes sociales la venta del club al astro argentino, iniciando una nueva etapa en la historia de la institución.

“El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución. La llegada al futbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense”, se puede leer en el comunicado.

El astro argentino podría ayudar al Eldense a conseguir el ascenso para la siguiente temporada y que puedan disputar una campaña en el máximo circuito del futbol español.

DCO