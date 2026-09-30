Fuera de Canchas

Conoce a los tres perritos de Leo Messi y lo que los mantiene unidos desde pequeños

Leo Messi ha demostrado en sus redes sociales su amor por sus perros y en su momento publicó un video en el que jugaba con Hulk en el patio de su casa en Barcelona

Leo Messi ha presumido a sus perritos en redes sociales.
Leo Messi ha presumido a sus perritos en redes sociales. Foto: Instagram @leomessi/@antonelaroccuzzo
Por:
Diego Chávez Ortiz

Leo Messi a lo largo de su carrera ha presumido a sus tres perritos que lo han acompañado en sus momentos buenos y malos. Tanto el astro argentino como su esposa Antonela Roccuzzo cuidan a sus tres hijos y a sus tres lomitos que ya son parte de la familia Messi, lo que los mantiene unidos siempre, vayan a donde vayan.

El primero en llegar fue Tobby, perrito que llegó al hogar de Leo Messi como un regalo que recibió Antonela antes de que su hijo Thiago naciera. Después se unió Hulk, un enorme Dogo de Burdeos o Mastín Francés que sorprendió en redes sociales por su tamaño y como jugaba con Leo Messi. El último fue Abú, un caniche toy que se convirtió en compañero de la pareja de Messi.

Leo Messi y el amor que tiene por sus perritos lo presume en redes

Desde que vivía en Barcelona, Leo Messi y Antonela Roccuzzo presumían a sus amigos peludos en redes sociales y lo hacían de la mejor manera, ya sea jugando con ellos o posando para la cámara para sacar las mejores fotos.

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Hace algunos años, un video de La Pulga con Hulk en su patio jugando con un balón de futbol se volvió viral en redes sociales, ya que el rosarino demostró su nivel con la esférica en los pies, pero también su perrito sorprendió por su tremendo tamaño.

Por su parte, Antonela Roccuzzo siempre ha compartido imágenes ya sea tomando el sol o descansando con sus lomitos, fotos que siguen recordando los aficionados por como se ven los acompañantes de la pareja, ya que además de sus tres hijos, ellos también son considerados familia.

DCO

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