Leo Messi marca su gol 100 con el Inter Miami; Cruz Azul ya lo pierde con semejante cabezazo (VIDEO)

Leo Messi no se cansa de marcar goles con el Inter Miami y en esta ocasión consiguió el primer tanto del conjunto de la MLS contra el Cruz Azul en el partido por el título de la Campeones Cup. El astro argentino anotó su tanto número 100 con la camiseta de Las Garzas en todas las competiciones.

El astro argentino se metió al área del Cruz Azul y tras un centro de Luis Suárez, quien llegó a línea de fondo, Leo Messi se levantó para ganarle la marca a Willer Ditta y mandar al fondo de las redes la pelota para abrir el marcador en la cancha del NU Stadium.

¡Apareció ÉL! APARECIÓ LEO. 🐐🇦🇷



Gran centro de Luis Suárez y aparece el 10 con un gran cabezazo para darle la ventaja al @InterMiamiCF. pic.twitter.com/TviRDyHa9L — MLS Español (@MLSes) September 17, 2026

Leo Messi llega a 100 goles con el Inter Miami en todas las competencias

Leo Messi ha atravesado malas rachas con el Inter Miami, pero han sido más los buenos momentos, pues en tres años el argentino llegó a 100 goles con el conjunto de la MLS en todas las competencias que ha participado.

El dorsal ‘10′ del Inter Miami arribó en julio del 2023 al equipo procedente del Paris Saint-Germain y desde su primer compromiso comenzó a marcar diferencia en la liga de Estados Unidos, pues en su primer juego consiguió mandar el balón al fondo de las redes.

El astro argentino atraviesa un buen momento con el Inter Miami y en siete compromisos lleva ocho goles y tres asistencias, números que ponen a Leo Messi como uno de los mejores de la Major League Soccer y ya encamina a su equipo a sumar otro título a sus vitrinas.