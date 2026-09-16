¿En qué equipos mexicanos jugó James Rodríguez? Anuncia retiro de la selección de Colombia

El 15 de septiembre el futbolista James Rodríguez compartió un video por medio de sus redes sociales que no muchos esperaban, pues en este confirmó que dejaría de ser parte de la Selección de Colombia.

En un video; con una duración de 3 minutos y 35 segundos, James Rodríguez se despidió de manera definitiva de la Selección de Colombia, pues luego de jugar muchos años con la camiseta de su país, aseguró que llegó el momento de cerrar su camino con el equipo colombiano.

“Llegó el momento. Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido. Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida. Gracias, Colombia. Para siempre” se lee en la publicación del futbolista.

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Durante el video, Rodríguez compartió que portar la camiseta de Colombia fue un sueño y una resposabilidad, pues no jugaba solamente por él sino por su familia, compañeros y millones de colombianos.

“Desde que llegué a la selección pensé que el día que me fuera iba a dejar la camiseta más fuerte y mirando el camino recorrido siento que lo conseguí” dijo James Rodríguez, quien formó parte de la selección de su país desde el 2011.

Llegó el momento. 🇨🇴



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. 💛💙❤️ pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

¿En qué equipos mexicanos jugó James Rodríguez?

James David Rodríguez Rubio es un futbolista colombiano de 35 años de edad que cuenta con una gran trayectoria del futbol profesional, en donde se ha desempeñado como mediocampista.

James Rodríguez comenzó su carrera dentro del futbol profesional desde los 14 años de edad, pues deburó en el torneode la A en el Envigado Fútbol Club; y poco tiempo después, logró entrar en la selección sub-17 para el Mundial 2007 que se celebró en Corea del Sur.

El único equipo mexicano en el que ha estado James Rodríguez es el Club León, al que llegó en 2024 y permaneció hasta noviembre del 2025, pues su contrato no fue renovado dentro del equipo de la Liga MX.

Además de la Selección de Colombia, los clubes en los que ha formado parte James Rodríguez son los siguientes:

Envigado FC, Colombia

Banfield, Argentina

F.C. Porto, Portugal

A.S. Monaco F.C., Francia

Real Madrid F.C., España

Bayern Múnich, Alemania

Everton F.C., Inglaterra

Al-Rayyan S.C., Catar

Olympiacos F.C., Grecia

São Paulo F. C., Brasil Brasil

Rayo Vallecano, España

Club León, México

Minnesota United F.C., Estados Unidos

Atlético Nacional, Colombia

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