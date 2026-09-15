¡Termina una era! James Rodríguez se va de la Selección de Colombia tras 15 años; “Di absolutamente todo”

James Rodríguez, uno de los mediocampistas más talentosos en la historia del futbol colombiano, anunció el martes la final de su carrera internacional de 15 años con su selección. “Me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo”, fue parte del mensaje que dio en sus redes sociales.

James, de 35 años, fichó recientemente con Atlético Nacional —con lo que puso fin a una larga etapa jugando en el extranjero— y ahora ha decidido dar un paso al costado de la selección nacional.

Llegó el momento. 🇨🇴



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. 💛💙❤️ pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

“Quiero hablarles desde el corazón, después de muchos años partidos y alegrías y momentos duros llegó el momento de cerrar una de las etapas más felices de mi vida, vestir la camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme”, expresó James Rodríguez en un video publicado en sus redes sociales

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Brasil 2014, momento cumbre de James Rodríguez

James Rodríguez debutó con la selección absoluta de Colombia en octubre de 2011, en una victoria sobre Bolivia en La Paz. Su momento cumbre llegó tres años después en el Mundial de 2014 en Brasil, donde marcó seis goles en cinco partidos para ganar la Bota de Oro.

“Tuve la fortuna de vivir momentos que jamás imaginé, Mundiales, goles y noches inolvidables, victorias que nos hicieron creer y derrotas que nos hicieron ser más fuertes”, dijo James.

“Desde que llegué a la selección pensé que el día que me fuera iba a dejar la camiseta más fuerte y mirando el camino recorrido siento que lo conseguí”, añadió.

Esa actuación consagratoria en Brasil 2014 le valió un traspaso al gigante español Real Madrid, donde pasó seis temporadas y conquistó dos títulos de La Liga. Su carrera a nivel de clubes también incluyó etapas en Bayern Múnich y Everton.

Los múltiples equipos de James Rodríguez desde 2022

Ha sido un trotamundos desde 2022, con etapas en Olympiakos de Grecia, Sao Paulo de Brasil, Rayo Vallecano de España, León de México y Minnesota United de la MLS, donde disputó apenas seis partidos.

“Tuve el honor de llevar la camiseta 10 y la cinta de capitán intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y sabiendo lo que representaba Colombia. Tuve días buenos y difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores”, sostuvo.

A nivel internacional, James Rodríguez también disputó los Mundiales de Rusia 2018 y la edición de Norteamérica 2026, igualando a Carlos Valderrama y Freddy Rincón como los colombianos con más participaciones en el torneo. Además, capitaneó a Colombia hasta la final de la Copa América 2024, la primera aparición del país en el partido por el título continental en 23 años. Termina su carrera internacional con 31 goles en 131 partidos.

EVG