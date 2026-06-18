¿Quién es Luisa Duque, la novia de James Rodríguez que brilla en redes? FOTOS

Este miércoles el futbolista James Rodríguez lideró a la Selección de Colombia durante su primer partido de la Copa Mundial de Futbol 2026, en el que se enfrentaron a Uzbekistán y se llevaron la victoria con un 3-1.

Tras una larga pelea por parte de la Selección de Uzbekistán, que juega por primera vez en un Mundial, los futbolistas colombianos Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz lograron conseguir el 3-1 que los coronó durante su debut en esta copa.

James Rodríguez es un futbolista colombiano que; además de ser el capitán de la Selección de Colombia en este mundial, es parte del Minnesota United de la MLS; por lo que sus seguidores siguen sus pasos de cerca, incluyendo su relación romántica con Luisa Duque.

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🇨🇴 3-1 🇺🇿

⚽️ Daniel Muñoz, Luis Díaz, Jaminton Campaz #ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/Do0bq9Ii5x — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 18, 2026

¿Quién es Luisa Duque?

Luisa Duque es una modelo y creadora de contenido colombiana de 23 años de edad originaria de Pereira, que ha llamado la atención no solamente de los seguidores del futbolista seleccionado, sino de todos los que quedan sorprendidos con su belleza.

Fue en 2024 cuando la modelo colombiana Luisa Duque y el futbolista James Rodríguez fueron vistos por primera vez en Estados Unidos durante la Copa América; sin embargo, su noviazgo fue confirmado hasta 2025, cuando fueron vistos dándose un beso de celebración.

Luisa Duque ha logrado captar la atención de miles de personas en redes sociales, pues actualmente cuenta con más de 72 mil seguidores en TikTok, y 144 mil seguidores en Instagram.

La creadora de contenido colombiana comparte fotografías y videos de su vida cotidiana, incluyendo su disciplina con el ejercicio, sus viajes, las veces que acude a la cancha para apoyar a James Rodríguez, y el estilo de vida que lleva.

La modelo que fue captada durante un partido con el jersey de Colombia que incluía el nombre de James en la espalda, comparte videos en TikTok en donde aparece cantando canciones de diversos géneros.

Pese a que no son vistos frecuentemente y no comparten mucho sobre su relación, las publicaciones en las que Luisa Duque aparece con el jersey de Colombia o en un estadio están llenas de comentarios en los que agradecen que acompañe al capitán colombiano en todo momento.

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