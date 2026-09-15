Comienza la segunda ronda en el día mexicano del Guadalajara Open 2026

Este martes 15 de septiembre comienza la ronda de octavos de final del Guadalajara Open 2026, en el que es el día mexicano del torneo de la WTA 500 que se lleva a cabo en el Centro Panamericano de Tenis.

En el primer duelo programado en el Estadio Skarch, la española Cristina Bucsa, sexta preclasificada, que jugará ante la húngara Panna Udvardy, tratando de seguir sumando triunfos en territorio mexicano. Bucsa que como jugadora 44 del mundo, es la mejor tenista española de la actualidad.

Cristina Bucsa fue campeona de singles y dobles esta temporada en el Mérida Open. Por su parte, la húngara, posicionada en el sitio 83 de la WTA, aún está en busca de su primer título del tour femenino. Este año ganó el torneo 125 de Buenos Aires y disputó la final en el Bogotá 250, dónde cayó ante la checa Marie Bouzkova. El año pasado, jugó la final del Guadalajara 125 donde perdió ante la filipina Alexandra Eala.

Parks y Parry, otras estrellas en segunda ronda en Guadalajara

Posteriormente será el enfrentamiento entre la checa Sara Bejlek, tercera cabeza de serie y clasificada 28 del mundo, contra la potente estadounidense Alycia Parks, que está en el lugar 72 del ranking. Bejlek apenas supera el 1.60 de estatura, mientras que Parks mide 1.85 con gran potencia física.

En el tercer turno, la francesa Diane Parry, que recientemente se coronó en Monterrey, hará su presentación ante la estadounidense Peyton Stearns, en la búsqueda de ligar títulos back to back en México. Parry, número 30 WTA y cuarta sembrada, ganó su primera corona en la gira femenil superando a Elise Mertens en la Sultana del Norte.

Stephens y Tjen cierran la jornada en Guadalajara

El partido que cerrará la jornada de este martes en el Guadalajara Open 2026, lo disputarán la norteamericana Sloane Stephens, exnúmero tres del mundo, ante la representante de Indonesia, Janice Tjen que jugarán en contra por primera vez. Tjen que conquistó su primer título de singles en el Abierto de Chennai, mientras que Stephens de 33 años suma ocho coronas, incluida la del US Open 2017.

En el torneo de dobles, la pareja sembrada número uno, de Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar Martínez, enfrentará a la dupla de la venezolana Sofía Cabezas Domínguez y la única mexicana con vida en el torneo Marian Gómez Pezuela Cano, que recibieron wild card para participar.

EVG