Rafa Márquez visita las instalaciones del América; ¿A quiénes fue a ver? (VIDEO)

El director técnico de la Selección Mexicana, Rafa Márquez, fue captado este martes en las instalaciones del América luego de que acudió a Coapa al entrenamiento de las Águilas, a donde fue acompañado de su cuerpo técnico.

En redes sociales circulan videos de la visita del ‘Káiser de Michoacán’ a la práctica que los azulcremas tuvieron con miras al clásico nacional contra Chivas, a celebrarse el próximo sábado 19 de septiembre en el Estadio Azteca.

Rafa Márquez, Andrés Guardado y el cuerpo técnico de la selección saludan a los jugadores el América pic.twitter.com/akRMlJoCca — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) September 15, 2026

¿A qué jugadores del América saludó Rafa Márquez?

En uno de los videos se observa a jugadores como el portero Luis Ángel Malagón y el defensa Emilio Lara saludar a Rafa Márquez y los miembros de su cuerpo técnico.

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La visita a las instalaciones de las Águilas forma parte del recorrido que el exdefensa del Barcelona realiza a los diferentes clubes de la Liga MX de cara a su primera convocatoria como seleccionador nacional.

Esta vez fue el turno del América de recibir a Rafa Márquez en una semana clave para los dirigidos por Guillermo Almada, que perdieron el liderato y el invicto en el Apertura 2026 de la Liga MX tras caer en el clásico joven ante Cruz Azul.

¿Cuándo debuta Rafa Márquez como DT de México?

El debut de Rafa Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana será el próximo 26 de septiembre, cuando el Tricolor enfrente a Colombia en un partido amistoso con sede en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Será el primero de cuatro juegos que el Tricolor afrontará a finales de septiembre y finales de octubre, pues también se medirá ante Perú, Estados Unidos y Chile.

Rafa Márquez, quien disputó cinco Copas del Mundo, fue elegido como sucesor de Javier Aguirre en el banquillo de la Selección Mexicana.

El exdefensa fue auxiliar técnico del ‘Vasco’ desde agosto de 2024 hasta la eliminación de México en el Mundial 2026.

Se espera que Rafa Márquez dé a conocer su primera lista de convocados como director técnico de la Selección Mexicana este jueves 17 de septiembre.

EVG