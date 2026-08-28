Rafa Márquez anuncia su cuerpo técnico para la Selección Mexicana; Andrés Guardado se suma y muchas sorpresas más

La Selección Mexicana está a poco menos de un mes de iniciar su etapa con Rafa Márquez como su técnico después de la salida de Javier Aguirre tras el Mundial 2026. El nuevo estratega anunció a su cuerpo técnico de cara a la Copa del Mundo del 2030 y Andrés Guardado acompañará a su excompañero en el Tricolor.

“Después de un Mundial 2026 que superó expectativas y generó una conexión importante entre el equipo y la afición, la Selección Nacional de México da a conocer el cuerpo técnico que Rafael Márquez conformó y encabezará durante su etapa al frente del equipo nacional y que estará integrado por: Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma como auxiliares técnicos; Xabier Mancisidor como entrenador de porteros y Pol Lorente como preparador físico”, se puede leer en el comunicado.

Nuestro DT, Rafael Márquez, anuncia su cuerpo técnico con la Selección Nacional de México: pic.twitter.com/qjQtnMc2gH — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 28, 2026

Andrés Guardado tendrá su primera experiencia en el banquillo del Tricolor

Andrés Guardado llega a la Selección Mexicana para ser uno de los auxiliares de Rafa Márquez en el banquillo del Tricolor, iniciando así su experiencia como entrenador de un combinado nacional, ya que su experiencia como director técnico inició en 2025 como estratega del Real Betis Sub-19.

El Principito es una de las leyendas de la Selección Mexicana por su participación en su carrera profesional con el Tricolor. El exjugador del Real Betis disputó cinco Copas del Mundo, 13 compromisos mundialistas y más de 500 partidos en el futbol de Europa.

En su momento fue el capitán de la Selección Mexicana y es el jugador con más apariciones del Tricolor con 182 cotejos en su carrera profesional y estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, ediciones en las que Andrés Guardado y Rafa Márquez coincidieron en la escuadra nacional.

Nueva etapa, mismo sentimiento 💚.



Ellos integran el experimentado Cuerpo Técnico de la Selección Nacional de México bajo el mando de nuestro DT, Rafael Márquez. 🇲🇽



El camino hacia el 2030 continúa. 🛣️.



Todos los detalles ➡️ https://t.co/5JrF4Jkost pic.twitter.com/g5sG9qBFIJ — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 28, 2026

Rafa Márquez y Andrés Guardado inician su etapa en la Selección Mexicana ante Colombia

La Selección Mexicana tendrá sus primeros compromisos con Rafa Márquez como su entrenador en la fecha FIFA de septiembre y su primer reto será ante su similar a de Colombia en la ciudad de Baltimore. Será la primera vez que el Tricolor visite el M&T Bank Stadium.

El equipo de Rafa Márquez y Andrés Guardado también se verá las caras ante Perú, Chile y Estados Unidos, antes de tener su primer compromiso oficial en la Concacaf Nations League, el cual está programado para que se juegue en territorio mexicano.

Rafa Márquez tendrá una pequeña complicación para su primer compromiso, ya que el partido se empareja con la Jornada 10 del Apertura 2026 y el entrenador mexicano solo tendrá oportunidad de convocar a dos jugadores por equipo de la Liga MX.

DCO