Después de 38 días del Mundial; tres mexicanos regresaron a la Liga MX y solo uno se fue a Europa

La Liga MX ya tiene a tres jugadores que volvieron de Europa este año.

Después del Mundial 2026 se esperaba que la Liga MX mandara a varios futbolistas mexicanos a Europa para que continuaran su carrera en el viejo continente; lamentablemente, esto no fue así y tres jugadores de nuestro país volvieron al torneo local para continuar su vida profesional.

El balompié azteca solo ha podido exportar a un jugador a Europa, Armando González, quien se convirtió en nuevo jugador del Olympiacos a pesar de que solo disputó unos minutos del encuentro de inauguración ante Sudáfrica; en cambio, Erik Lira, que tuvo actividad en todos los partidos de la Copa del Mundo, no ha encontrado acomodo en el viejo continente.

¡LA LOCURA POR EL CHINO HUERTA! 😳



Entre afición y medios de comunicación se armó un caos en el Aeropuerto de la Ciudad de México



¡César Huerta está de regreso con los Pumas! 🐾 pic.twitter.com/qevsxBC1I6 — Futbol Picante (@futpicante) August 26, 2026

Tres jugadores mexicanos volvieron a la Liga MX para esta temporada

El tema de la exportación de jugadores jóvenes a Europa se viene hablando por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) desde el fracaso de la Selección Nacional en 2022, cuando confirmaron que una de las metas de cara a la Copa del Mundo del 2026 era aumentar el número de futbolistas de nuestro país en el continente europeo.

Para este semestre, Monterrey trajo de vuelta a Orbelín Pineda del AEK de Atenas, Atlas repatrió a Jorge Sánchez del PAOK y, por último, César ‘El Chino’ Huerta volvió a México para volver a vestir la camiseta de los Pumas. El exdelantero del Anderlecht confirmó en su llegada a territorio nacional que el conjunto de Bélgica le cerró las puertas y lo separaron del grupo, dejándole en claro que no contaban con él.

Con estos tres regresos a la Liga MX, de momento solo 15 jugadores aztecas estarán en el futbol de Europa para la temporada 2026/2027, que son: Santiago Giménez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Obed Vargas, Julián Araujo, Álvaro Fidalgo, Raúl Jiménez, Alex Padilla, Armando González, César Montes, Luis Chávez, Mateo Chávez, Stephano Carrillo, Rodrigo Huescas y Heriberto Jurado, a falta de que el traspaso de Erik Lira al Mónaco llegue a buen puerto.

Armando’s first steps at our training center! 🆕🐜



¡Los primeros pasos de Armando en nuestro centro de entrenamiento! 🆕🐜 pic.twitter.com/nVusTGPiQq — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2026

Los últimos cinco movimientos de futbolistas mexicanos al viejo continente fueron de Stephano Carrillo, Heriberto Jurado, Mateo Chávez, Obed Vargas y Armando González, pero solo Chávez ha tenido regularidad en Países Bajos y Vargas suena para sumar minutos fuera del Atlético de Madrid.

Dos de los referentes del futbol mexicano en la actualidad, Raúl Jiménez y Edson Álvarez, estarán este año jugando en la segunda división de Inglaterra, la Championship, con el Wolverhampton y el West Ham United, respectivamente. Aunque esta decisión fue respaldada por la afición azteca al ver que los dos exjugadores del América prefieren seguir peleando en Europa que volver a la Liga MX.

DCO