Chino Huerta regresa a la Liga MX y se define a su nuevo equipo al salir de Europa

Todo indica que la aventura de César Huerta en el futbol de Europa está a nada de terminar, pues al no entrar en planes con el Anderlecht su nuevo equipo en la Liga MX ya lo espera y se trata nada menos que los Pumas de la UNAM.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, está confirmado que el “Chino Huerta vuelve a Pumas” pese al interés de otros equipos del futbol mexicano como Toluca, América y Cruz Azul. La fuente señalada detalla que los felinos, el Anderlecht y el entorno del jugador tienen un acuerdo.

César 'Chino' Huerta prepara su regreso a Pumas ı Foto: Mexsport

Merlo explica que el fichaje de César Huerta con el Club Universidad es un compra definitiva al Royal Sporting Club y será un contrato por tres años. El futbolista llegaría este miércoles a la Ciudad de México para realizarse los exámenes médicos obligatorios y firmar su contrato.

Los Pumas priorizaron la contratación del extremo mexicano para reforzar la plantilla del entrenador Esteban Solari. La llegada del Chino le dará un perfil diferente al que se tiene en el Pedregal, con desborde, desequilibrio, mano a mano y gol.

Otros medios nacionales señalaron que César Huerta era seguido por más clubes de la Liga MX como Toluca, Cruz Azul y hasta el América, pero parece ser que el cariño del Chino por Pumas fue más grande que el posicionamiento de otros clubes con mayor capital.

Las siguientes horas serán clave para las negociaciones entre el Royal Sporting Club y los Pumas de la UNAM, esperando que los equipos alisten todo para el traspaso del atacante, quien debería estar en próximas horas en la CDMX para finalizar su contratación.

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