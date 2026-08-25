Sabalenka y Djokovic pierden en su debut en dobles mixto del US Open

Aryna Sabalenka y Novak Djokovic tendrán que pelear por otro título individual del Abierto de Estados Unidos. No fueron rival para dos de los mejores jugadores de dobles del tenis.

Sabalenka y Djokovic comenzaron con fuerza, pero no pudieron sostenerse y cayeron 1-4, 4-2 (10-2) ante Katerina Siniakova y Henry Patten el martes en la primera ronda del torneo de dobles mixtos. Siniakova, número 1 del ranking de dobles femenino, cerró el partido con un saque directo ante Djokovic.

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“Que Kat le metiera un ace a Novak en punto de partido fue bastante divertido”, antes de una rápida vuelta a la cancha para disputar su duelo de cuartos de final contra la pareja casada de Elina Svitolina y Gael Monfils", dijo Patten tras el partido.

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Serena Williams y Carlos Alcaraz entraban en acción más tarde en la primera ronda del evento de 16 equipos, que ofrece un premio de 1 millón de dólares al equipo ganador.

El torneo fue reformado el año pasado en un intento por lograr que más figuras del cuadro individual compitieran. Se trasladó a un evento de dos días, bastante antes de que comience el cuadro principal de individuales, con un formato de puntuación que garantiza partidos rápidos que no deberían exigir demasiado a los jugadores.

Siniakova/Patten fight back 👊



They come from a break down in the second set to force a match tiebreak against Sabalenka/Djokovic! pic.twitter.com/j1K7gS2QOj — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

Sabalenka, bicampeona defensora del Abierto de Estados Unidos en la rama femenina, y Djokovic, campeón de 24 títulos de Grand Slam, son exactamente el tipo de jugadores que buscaba la Asociación de Tenis de Estados Unidos. Fueron los preclasificados número 1, con base en la suma más baja de los rankings individuales de cualquier equipo, pero su derrota estuvo lejos de ser una sorpresa.

Patten es el número 1 del ranking de dobles masculino, y el británico y Siniakova le dieron la vuelta al partido después de que Sabalenka y Djokovic arrasaran en el primer set en 12 minutos y luego consiguieran un quiebre temprano en el segundo.

Svitolina y Monfils arrollaron a la filipina Alex Eala y al canadiense Felix Auger-Aliassime por 4-1, 4-1. Además, los checos Karolina Muchova y Jakub Mensik superaron por poco a la francesa Kristina Mladenovic y al salvadoreño Marcelo Arávalo por 4-1, 2-4 (10-7).

Novak Djokovic on the stretch! 🤸‍♂️ pic.twitter.com/KygIwm2FyA — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026

Serena Williams regresa al US Open para disputar su primer partido en el torneo de Grand Slam desde 2022, al jugar junto a Carlos Alcaraz, el vigente campeón de individuales masculinos.

Williams, que volvió al tenis a principios de este año a los 44 años, no tiene previsto jugar sencillos en el US Open. No obstante, ella y Alcaraz tienen la oportunidad de sumar otro título en Flushing Meadows a sus respectivos historiales.

Williams tiene 10 campeonatos del Abierto de Estados Unidos: seis en individuales femeninos, dos en dobles femeninos con su hermana Venus y uno en dobles mixtos, con Max Mirnyi en 1998. Alcaraz ha ganado dos veces el torneo de individuales masculinos, incluida la edición de hace cuatro años, cuando Serena se alejó inicialmente del deporte.

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