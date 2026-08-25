¿Qué está frenando el fichaje de Erik Lira? El motivo que se interpone entre el mexicano y el Mónaco

El futuro de Erik Lira parece cada día estar más cerca del Mónaco de la Ligue 1 de Francia, pero no se han podido cerrar detalles del fichaje porque el equipo del Principado necesita liberar una plaza de extracomunitario.

El Mónaco debe darle salida a uno de sus futbolistas extracomunitario para poder contratar a Erik Lira. El jugador que impide la llegada del mexicano es Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos que no entra en planes con el equipo.

Balogun se encuentra entrenando por separado y la prioridad del equipo monegasco es encontrarle acomodo en otro equipo para poder abrir la plaza para cerrar el fichaje de Lira.

TE RECOMENDAMOS: Clavados Mía y Lía Cueva ganan oro en trampolín de 3 metros sincronizados femenil del Mundial Juvenil de Clavados

El periodo de traspasos está próximo a finalizar, por lo que se espera que se pueda concretar el fichaje de Erik Lira con el Mónaco en los siguientes días. Por el momento el mediocampista se encuentra entrenando con Cruz Azul, esperando que las negociaciones cierren bien.

Se dice que Les Rouge et Blanc preparan una tercera y última oferta para convencer a la directiva de La Máquina de fichar al centrocampista azteca, quien quedó bien parado por sus minutos con el Tricolor en Norteamérica 2026.

Erik Lira fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, de hecho esa actuación generó que varios equipos pusieran sus ojos en el canterano de los Pumas de la UNAM, quien tuvo contacto cercano de una institución de Emiratos Árabes Unidos.

La Máquina podría perder mucho con la salida de Erik Lira, quien se convirtió en uno de los mejores elementos de la Liga MX y fue clave en los éxitos recientes de los celestes, como el título de la Concachampions, el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones de la Liga MX.

Lira es el capitán del equipo cementero cada que juega y es de los motores en La Noria. Con su salida, si se concreta, el entrenador Joel Huiqui deberá reemplazarlo y buscar a un futbolista que pueda dar el mismo equilibrio.

aar