Mía y Lía Cueva ganan oro en trampolín de 3 metros sincronizados femenil del Mundial Juvenil de Clavados en Croacia

Las clavadistas mexicanas Mía y Lía Cueva ganaron la medalla de oro en la final de trampolín 3 metros sincronizados femenil, categoría 14-18 años, del Campeonato Mundial Juvenil de Clavados Rijeka 2026, con una puntuación de 283.02.

Las campeonas panamericanas junior en 2025 confirmaron su proyección internacional al conquistar el oro y ayudar a que México llegara a seis medallas en el certamen que se realiza en Croacia. La cuenta es de dos oros, tres platas y un bronce, para ubicarse segundo en el medallero.

🇲🇽🥇| Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026



Las gemelas campeonas panamericanas junior, Lía Cueva y Mia Cueva, suben a lo más alto del podio en sincronizados de trampolín 3m femenil con 283.02 puntos, Grupos A-B, del Mundial Juvenil de Clavados 2026. pic.twitter.com/TTEy4ajTQe — CONADE (@conadeoficial) August 25, 2026

Las mexicanas mantuvieron una actuación consistente a lo largo de sus cinco ejecuciones y se instalaron desde el inicio en la zona de medallas, para finalmente subir a lo más alto del podio y superar a las representantes de Rusia, Viktoria Kazantseva y Nadezhda Trifonova, quienes obtuvieron 258.63 unidades. El tercer lugar correspondió a las canadienses Lila Stewart y Mackenzie-Mai Van Houtte Cachero, con 256.92 puntos.

En la jornada también destacó la participación de Carlos Uriel Solórzano Parra, quien finalizó en el cuarto lugar de trampolín 1 metro varonil, categoría 16-18 años, con 281.90 puntos. Su compatriota José Luis Ruelas Rodríguez concluyó en la séptima posición, con 255.60 unidades.

México acumula hasta el momento seis preseas en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2026, con dos medallas de oro, tres de plata y una de bronce, resultado que coloca al país en la segunda posición del medallero de una competencia que reúne en Rijeka a las principales figuras en formación de esta disciplina a nivel internacional.

La actividad de la delegación mexicana continuará este 26 de agosto con las preliminares de trampolín 3 metros varonil, categoría 14-15 años, donde competirán Miguel Alejandro Sánchez Correa e Ian Caleb Nava Gutiérrez. En la rama femenil, Mía y Lía Cueva disputarán las preliminares de plataforma 10 metros, también en la categoría 14-15 años.

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