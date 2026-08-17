El niño viral de los clavados crece: Iñaki Hernández, listo para debutar en el Mundial Juvenil 2026

El clavadista mexicano Iñaki Hernández Santos, cuyo emotivo mensaje dirigido a su madre dio la vuelta a la red en 2025, ha dado el salto definitivo a su nueva etapa y está listo para participar en el Campeonato Mundial Juvenil 2026, en Rijeka, Croacia, del 21 al 28 de agosto.

Hernández, quien originalmente cautivó a las redes sociales a sus 12 años, y quien enfrenta la transición de cambio de categoría, obtuvo su boleto durante el Campeonato Nacional y Selectivo de la especialidad, para dejar atrás su etapa como infantil y ser, a sus 14 años, parte de los nuevos talentos de los clavados de México.

Iñaki Hernández con su mamá. ı Foto: Cortesía

El grito con el que Iñaki Hernández se hizo viral

En mayo de 2025, el clavadista originario de la Ciudad de México y quien representa al estado de Jalisco sorprendió al ganar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Deportes Acuáticos en Medellín, Colombia. Más allá de sus ejecuciones, el momento cumbre ocurrió al bajarse del podio, al dedicar el triunfo a su mamá, Perla Santos, quien no había podido realizar el viaje por motivos laborales. El video del niño y su grito de “¡Te amo, mamá!” acumuló millones de reproducciones en cuestión de horas.

Detrás de esa escena se escondía la historia de sacrificio de un atleta infantil que, tras iniciar en la gimnasia y mostrar pasión por la lucha libre, tuvo que mudarse de la Ciudad de México hacia Guadalajara para ingresar a la estricta disciplina de alto rendimiento comandada por el entrenador olímpico Iván Bautista, y de su entrenador directo Salvador Chávez, quien se ha encargado de moldear su talento y el de otras promesas.

Destino: Croacia 2026

El talento de Iñaki Hernández ha evolucionado a la par de su crecimiento físico y amarró una doble clasificación al Mundial de Rijeka, en la prueba de plataforma de 10 metros individual y sincronizados.

Con este pase internacional, Iñaki Hernández se une a la nueva generación de juveniles que buscan emular las glorias olímpicas del país. Aquel niño que conmovió por su amor filial hoy se encuentra en Europa, demostrando que la disciplina y el corazón pueden transformar un momento viral en una carrera de calibre mundial.

EVG