Él es César Macías, el ciclista mexicano que estará en la Vuelta a España 2026

El ciclista mexicano César Macías formará parte del Burgos Burpellet BH Team en la Vuelta a España 2026. Será la primera gran vuelta de su trayectoria para el tapatío, quien estará en la mira de la afición tricolor en la carrera programada para llevarse a cabo del 22 de agosto al 13 de septiembre.

El pedalista azteca, de 22 años de edad, tendrá este importante reto luego de que apenas en julio consiguió su primera victoria profesional, al ganar la etapa 7 del Tour of Magnificent Qinghai, en China. Fue el primer triunfo en el nivel Pro Tour para el nacido en Guadalajara.

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El ciclista tapatío César Macías 🇲🇽 del @BurgosBH 🇪🇸 hará su debut en Grandes Vueltas en la última del año: La Vuelta A España 🇪🇸 (2.UWT)



Será el tercer mexicano en correr una Gran Vuelta este 2026 después de Isaac del Toro… pic.twitter.com/wOdm0Pwv0K — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) August 17, 2026

César Macías, la apuesta de su equipo en la Vuelta a España

El Burgos Burpellet BH Team apuesta por el mexicano César Macías para disputar los sprints en las etapas llanas de la Vuelta a España, carrera en la que tendrá como rivales a algunos de los principales especialistas del pelotón a nivel internacional.

El ciclista tapatío será uno de los dos debutantes del equipo español en una gran vuelta. El otro es el francés Clément Alleno, de 25 años. Por su parte, José Manuel Díaz y Jesús Herrada encabezan al conjunto español en la montaña, en tanto que Mario Aparicio y Sinuhé Fernández buscarán ser protagonistas en ascensos y en fugas.

Así inicio el camino de César Macías en el ciclismo

En 2021, cuando apenas tenía 17 años de edad, el mexicano César Macías se fue a Europa después de competir en México con el equipo Patobike y de haber formado parte de la primera generación del proyecto de ruta AR Monex.

Su proceso de adaptación al ciclismo en el viejo continente lo llevó a formar parte de equipos como Star Cycling, Petrolike, EvoPro Racing y Start Junior Team by Java.

César Macías firmó un contrato por dos años con el Burgos Burpellet BH Team a partir de la temporada en curso.

De 2022 a 2025, el pedalista tapatío corrió para los equipos continentales mencionados anteriormente, en lo que es el tercer escalón mundial en el ciclismo profesional de la UCI, después del World Tour y del Pro Tour.

César Macías se convirtió en el primer mexicano en terminar el Tour de Flandes, además de que también ha corrido en el Giro Next, el Tour de l’Avenir y la Vuelta a Turquía.

EVG