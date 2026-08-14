¡CONFIRMADO! Erik Lira llama la atención de un grande de Francia y hay negociaciones avanzadas por el jugador del Cruz Azul

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 y el mediocampista del Cruz Azul está cerca de salir con destino a Europa. El canterano de los Pumas estuvo cerca de irse al balompié de los Emiratos Árabes Unidos, pero su deseo es ir al viejo continente a acumular experiencia.

Con información de César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el Mónaco tiene intenciones de comprar a Erik Lira y el club de Francia ya hizo una oferta formal por el mediocampista mexicano y las negociaciones ya están avanzadas para que el futbolista de 26 años tenga su primera experiencia en el futbol de Europa en la Ligue 1.

🚨Mónaco ya hizo la oferta formal y hay negociaciones avanzadas para que Erik Lira se marche de Cruz Azul. ⬇️https://t.co/9aqbtJjSM1 pic.twitter.com/sQjXCNXsfv — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 14, 2026

Estos son los números de Erik Lira con el Cruz Azul

Erik Lira llegó a Cruz Azul en 2022 procedente de los Pumas y, con el paso del tiempo, el mediocampista mexicano se fue ganando el corazón de la afición cementera, además de convertirse en una pieza fundamental de la escuadra de la Noria.

El futbolista nacido en la Ciudad de México lleva cuatro años en la institución y ha disputado 202 encuentros con la camiseta de La Máquina; acumula dos goles y dos asistencias, pero el liderazgo y madurez del mediocampista lo han catapultado a ser titular en la Copa del Mundo 2026 con México.

Todo indica que Erik Lira podría firmar su llegada a Europa antes de que llegue a su final el mercado de fichajes de verano e iniciar la temporada de la Ligue 1 con el Mónaco desde la primera jornada del certamen, además de que el mexicano llegaría en ritmo al ya tener compromisos jugados con el Cruz Azul en la Liga MX y la Leagues Cup.

Erik Lira es pretendido por un equipo del norte de México. ı Foto: Mexsport

Erik Lira, la revelación de México en el Mundial 2026

Edson Álvarez era el dueño del mediocampo de México, además de portar el gafete de capitán durante la mayor parte del proceso mundialista con Javier Aguirre, hasta que sufrió la lesión que lo alejó de las canchas a solo meses de iniciar la Copa del Mundo.

El técnico mexicano decidió hablarle a Erik Lira para que se encargara de controlar los hilos en el combinado nacional y realizó un excelente trabajo que hasta se llevó los elogios de figuras mundiales como Jude Bellingham.

Ahora es turno de que Erik Lira viaje a Mónaco para que se una a las filas del equipo de Francia, aunque la primera oferta no le convenció al Cruz Azul en términos económicos, según Adrián Esparza, reportero de TUDN.

DCO