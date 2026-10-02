¿Por qué se corre en Malasia el Gran Premio de Baréin de F1?

El Gran Premio de Baréin de F1 se lleva a cabo en Malasia.

El Gran Premio de Baréin de la Fórmula 1 (F1) se celebra en el Circuito de Sepang, en Malasia, debido a la cancelación de la carrera original en Medio Oriente, la cual debía efectuarse en abril, pero no se realizó por los conflictos geopolíticos en la región.

Baréin no quería perder su lugar en la F1 2026, razón por la que acordó trasladar su presupuesto al Circuito de Sepang, en Malasia, que contaba con la disponibilidad y homologación Grado 1 de la FIA.

New (track) map unlocked! 🔓



It’s been nine years since we last raced at Sepang Circuit… before more than half of the current drivers were even on the grid! 🤯#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/423gAII3V2 — Formula 1 (@F1) October 2, 2026

Fue por ese motivo que el Gran Premio de Baréin se reubicó en el fin de semana del 2 al 4 de octubre, en medio de las carreras en Azerbaiyán y Singapur.

GP de Baréin mantiene su nombre, pese a ser en Malasia

Debido a acuerdos comerciales, el evento conserva de manera oficial el nombre de Gran Premio de Fórmula 1 Gulf Air de Baréin en Malasia.

La carrera de este fin de semana es la decimosexta fecha de la campaña, en la que el italiano Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, lidera la clasificación con una cosecha de 302 unidades.

El Gran Premio de Baréin, en un inicio, debió haber sido el fin de semana del 10 al 12 de abril en el Circuito Internacional de Sakhir.

Otros Grandes Premios cancelados en la F1 2026

El Gran Premio de Baréin no fue el único que se canceló en la F1 2026, pues el de Arabia Saudita corrió con la misma suerte debido a los conflictos en la región.

La carrera en Arabia Saudita originalmente estaba pactada para el fin de semana del viernes 17 al domingo 19 de abril.

A diferencia del Gran Premio de Baréin, el Gran Premio de Arabia Saudita ya no se pudo reestablecer en el calendario de la F1 2026.

Máximos ganadores del Gran Premio de Baréin de F1

El Gran Premio de Baréin se corre en la F1 desde la temporada de 2004 y el máximo ganador hasta el momento es el británico Lewis Hamilton, con cinco victorias.

Sin embargo, el actual volante de Ferrari no gana esta carrera desde la campaña de 2021, en la que finalizó subcampeón tras un dramático cierre con el neerlandés Max Verstappen.

EVG