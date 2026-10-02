En suspenso amistoso entre Argentina y Burkina Faso; ¿Podría cancelarse la despedida de Leo Messi?

Está en duda el amistoso entre Argentina y Burkina Faso.

El partido amistoso que la vigente subcampeona del mundo Argentina tiene planeado disputar contra Burkina Faso este sábado en Buenos Aires está en suspenso debido a que el combinado africano no viajaba todavía al país sudamericano, que se alista para la despedida de Lionel Messi con la Albiceleste.

Sin embargo, el jugador del Inter Miami no está contemplado para tener actividad ante Burkina Faso, pues su adiós con la selección de su país será en un amistoso contra Benín, programado para el próximo martes 6 de octubre, duelo que no está en riesgo.

🚨🇧🇫 AHORA: COMUNICADO OFICIAL DE BURKINA FASO SOBRE LA DEMORA EN LA LLEGADA A ARGENTINA



La Federación Burkinesa de Fútbol desea informar a la opinión pública nacional, a los seguidores de los «Etalons» y a sus socios sobre la situación que atraviesa actualmente la delegación… pic.twitter.com/yBBCncOtKo — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) October 2, 2026

La Federación Burkinesa de Futbol informó este viernes en un comunicado que su selección se encuentra varada en Marruecos “tras la cancelación, sin previo aviso por parte de la empresa fletadora del avión, del vuelo programado inicialmente para el 30 de septiembre”.

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Burkina Faso busca solución para llegar a Argentina

Argentina tiene previsto jugar contra Burkina Faso este sábado en el Estadio Monumental de Buenos Aires a partir de las 21:00 horas locales.

La federación del país africano indicó que las autoridades gubernamentales “se han movilizado para encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución que permita a la delegación continuar su viaje hacia Buenos Aires”.

Por el momento, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) no ha cancelado el amistoso, para el cual se ha vendido la totalidad de las entradas.

En su primer amistoso tras perder la final ante España en la Copa del Mundo 2026, Argentina goleó 4-0 a Bolivia el miércoles.

Juego de despedida de Lionel Messi, sin riesgo de cancelarse

En contraste, no correría riesgo la despedida formal del astro Lionel Messi de la Albiceleste después de 21 años en un amistoso contra Benín el martes, también en el Estadio Monumental. El conjunto africano ya arribó a la capital argentina.

“Es una oportunidad muy grande de jugar este partido, el último de Messi. Para nosotros es la primera vez que vamos a jugar contra un equipo no africano. Argentina fue campeón del mundo, está Messi… es un gran momento para Benín”, dijo en español el delantero Steve Mounié, que milita en el Augsburgo de Alemania y concedió una entrevista a la cadena ESPN.

‘La Pulga’ anunció a fines de agosto su retiro internacional tras una trayectoria de 21 años con la casaca albiceleste, dejando como legado 125 goles y un título mundial en Qatar 2022.

EVG