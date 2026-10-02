La Arena Coliseo y Arena México reciben a grandes estrellas este fin de semana en el inicio del mes de Amazonas

Octubre es el mes de las Amazonas.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) prepara un nuevo fin de semana de grandes emociones, con dos funciones cargadas de intensos enfrentamientos en la Arena Coliseo y la Arena México.

Además, este sábado 3 de octubre en el Embudo de Perú 77, y este domingo 4 en la Catedral de la Lucha Libre, estará la presencia de las Amazonas debido a que octubre es el Mes de las Amazonas.

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📍Arena Coliseo

🗓️ Sábado 3 de Octubre '26

🕢 7:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/FfrsURmjoh



📲 EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal: https://t.co/5P6Lo6oSLQ#SábadoDeColiseo pic.twitter.com/5dG5Pz5Txq — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 1, 2026

¿Qué luchas hay este sábado 3 de octubre en Arena Coliseo?

La función dará inicio a las 7:30 p. m. en la Arena Coliseo, donde los aficionados podrándisfrutar de una noche llena de acción y grandes enfrentamientos. En la lucha estelar, Esfinge, Neón y Star Jr. se enfrentarán a Averno, Euforia y Mephisto.

Además, las Amazonas tendrán presencia en la semifinal, con el enfrentamiento entre Lluvia e India Sioux contra Olimpia y Hera.

Cartelera completa:

Lucha estelar: Esfinge, Neón y Star Jr. vs Averno, Euforia y Mephisto.

Lucha semifinal de Amazonas: Lluvia e India Sioux vs Olimpia y Hera.

Evento especial en relevos: Dragón de Fuego y Dragón Legendario vs Calavera Jr. I y Calavera Jr. II

Match Relámpago — México vs. Japón: Magia Blanca vs Shoma Kato.

Segunda lucha: La Magnífica y Tezca vs Princesa Sugehit y Hécate.

Primera lucha — relevos a una caída: Último Dragoncito y Shockercito vs Pequeño Pierroth y Mercurio.

❌ 🧍🎟️ ¡Evita hacer filas! Compra tus boletos con anticipación



Recuerda que las taquillas de la Arena México están abiertas desde este momento y hasta las 6:00 p.m. o puedes adquirirlos en el sistema Ticketmaster: https://t.co/EGK1ODs75i



¡Te esperamos! pic.twitter.com/cr6Rwn1klB — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 27, 2026

¿Qué luchas hay este domingo 4 de octubre en Arena México?

El Domingo Familiar llegará a la Arena México a partir de las 5:00 p.m., con una cartelera que contará con grandes enfrentamientos. La lucha estelar tendrá a Máscara Dorada y Neón frente a Averno y Villano III Jr., mientras que en la semifinal habrá un Match Relámpago de Amazonas entre Tessa Blanchard y Olympia.

Cartelera completa:

Lucha estelar: Máscara Dorada y Neón vs Averno y Villano III Jr.

Semifinal — Match Relámpago de Amazonas: Tessa Blanchard vs Olympia.

Evento especial — Los Hermanos Chávez vs. Los Guerreros Laguneros: Ángel de Oro y Niebla Roja vs Gran Guerrero y Stuka Jr.

• Tercera lucha — Los Viajeros del Espacio vs. Los Herederos: Valiente Jr., Max Star y Futuro vs Felino Jr., El Cobarde y Hijo de Stuka Jr.

Segunda lucha — México vs. Japón: Rey Cometa y Espíritu Negro vs Okumura y Shoma Kato.

Primera lucha — a una caída: Náutica y Nexy vs Astoreth y Metálica.

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📍Arena México

🗓️ Domingo 4 de Octubre '26

🕔 5:00 p.m.



🎟️ Boletos en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/eVIOTmPkdZ



📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros ‘Leyenda’ del Canal: https://t.co/5P6Lo6pqBo#DomingoFamiliarCMLL pic.twitter.com/8eiWJPar8t — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 1, 2026

¿Dónde comprar boletos para las funciones del CMLL?

Los boletos estarán disponibles en las taquillas de Arena Coliseo y Arena México, así como a través del Sistema Ticketmaster.

La cita será el sábado 3 de octubre a las 7:30 p. m. en Arena Coliseo y el domingo 4 de octubre a las 5:00 p. m. en Arena México, para disfrutar de un nuevo fin de semana de acción del CMLL.