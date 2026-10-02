Miguel Granados y Marc Martí se apoderan del liderato de la WRC Masters Cup en Cerdeña

El mexicano Miguel Granados comenzó bien su participación en el WRC Rally Italia Sardegna 2026.

El piloto mexicano Miguel Granados y su navegante español Marc Martí se apoderaron del liderato de la categoría WRC Masters Cup, luego de la primera etapa de velocidad en el WRC Rally Italia Sardegna 2026.

A bordo del Škoda Fabia RS Rally2 del G2 Racing Team, operado por VP Garage, Granados y Martí salieron decididos a cumplir el objetivo con el que llegaron a territorio italiano: luchar por la victoria y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el bicampeonato de la WRC Masters Cup.

Miguel Granados y Marc Martí tomaron el liderato de la WRC Masters Cup. ı Foto: Cortesía Carlos Herrera

Desde los primeros kilómetros cronometrados la dupla mexicano-española mostró un buen ritmo y concentración, logrando colocarse en la primera posición de su categoría al término de la actividad inicial del WRC Rally Italia Sardegna 2026.

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Los objetivos de Miguel Granados y Marc Martí

El resultado representa un comienzo positivo para Miguel Granados, quien afronta el Rally Italia Sardegna con la necesidad de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en la batalla por el campeonato.

Por delante quedan varias jornadas de competencia sobre los exigentes caminos de tierra de Cerdeña, caracterizados por sus tramos estrechos, técnicos y demandantes, donde cualquier error puede modificar el rumbo del rally.

Para Miguel Granados y Marc Martí, la estrategia será mantener un ritmo competitivo, cuidar el Škoda Fabia RS Rally2 y aprovechar cada oportunidad para defender el liderato conforme avance la competencia.

La actividad continua con una jornada mucho más intensa, en la que Granados y Martí buscarán mantenerse al frente de la WRC Masters Cup y seguir avanzando hacia el objetivo que los llevó hasta Cerdeña: ganar y luchar hasta el último kilómetro por el bicampeonato mundial.

EVG