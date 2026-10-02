Desde Europa preparan oferta millonaria para Gilberto Mora; ¿de qué equipo se trata?

Con cada juego que tiene en los Xolos de Tijuana y en la Selección Mexicana, el mediocampista Gilberto Mora aumenta las expectativas que se tienen sobre su futuro y se dice que dos grandes clubes de Europa preparan una oferta millonaria, que haría de Morita uno de los futbolistas mexicanos más caros de la historia.

Los últimos reportes indican que Gilberto Mora es seguido de cerca por el Liverpool de Inglaterra y por el Borussia Dortmund de Alemania. Aunque sería el conjunto Red de la Premier League es más interesado en fichar al azteca, ya que se dice que podrían ofertar casi 40 millones de dólares y según la fuente, se dice que llegarían a hasta los 52 millones.

Según Football Insider, el Liverpool considera a Mora como una apuesta a futuro, recordando el gran partido que el jugador de Xolos tuvo ante Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 y entre otros motivos, la negociación podría alcanzar las 30,000,000 de libras esterlinas (39,729,000 de dólares). Se dice que el entorno de Mora no aceptaría una oferta menor.

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¿Quiénes son los mexicanos más caros de la historia?

Si el fichaje de Gilberto Mora a Europa se concreta en los 39 millones de dólares que se hablan, se convertiría en uno de los jugadores mexicanos más caros vendidos al futbol de élite. Pero en caso que supere los 50 millones de dólares, estaría haciendo historia.

Hirving Chucky Lozano es el movimiento de un mexicano más caro, cuando el Napoli lo compró en 46.5 mdd al PSV. El segundo futbolista de la lista es Raúl Jiménez con 42.5 mdd del Benfica a los Wolves. Con 41-42mdd es Edson Álvarez del Ajax al West Ham.

Fichaje de Mora a Europa, cuestión de tiempo

El fichaje de Morita a Europa es solamente cuestión de tiempo y parece que podría ser este mismo mercado invernal, pues 14 de octubre cumple 18 años y con ello ya puede irse al Viejo Continente. Actualmente, con 17 años, no puede dejar los Xolos de Tijuana, pero no ha sido impedimento para ligarlo a varias instituciones.

Se dice que Gil Mora se marchará a un equipo gran mayor nivel y prestigio en el balompié europeo, pues su agente es Rafaela Pimenta, la misma persona que representa a Santiago Giménez y Erling Haaland, además que se ha reportado interés de clubes como el Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United, Juventus y más.

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