Rafa Márquez “hace menos” a Gilberto Mora con una inesperada declaración (VIDEO)

Rafa Márquez sabe que Gilberto Mora es el futbolista a seguir en su nuevo proceso como director técnico de la Selección Mexicana, por lo cual pidió cuidar el proceso del joven mediocampista de los Xolos de Tijuana, pues aseguró que tiene todo para darle muchas alegrías a la afición, pero dejó en claro que aún no consigue nada.

“Apoyarlo porque es un talento, que tengan la calma para poderlo apoyar y ojalá que nos dé muchas alegrías en un futuro. Todavía no consigue nada, así que hay que llevarlo con calma”, aseguró el ‘Káiser de Michoacán’ en la conferencia de prensa previa al amistoso de este martes entre el Tricolor y Perú.

“Que Gil Mora no pierda el piso” 🗣️



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Rafa Márquez compara a Gilberto Mora con Lamine Yamal

Rafa Márquez aseguró que al interior de la Selección Mexicana deben cuidar el proceso de Gilberto Mora y puso como ejemplo la manera en la que el Barcelona manejó el desarrollo de Lamine Yamal.

“Nosotros mismos debemos de protegerlo, tengo una gran experiencia también de cómo llevamos el caso de Lamine en Barcelona. Tratar de mantener la calma, de dejarlo que se desarrolle, que se divierta, que siga siendo ese joven que nos demuestra día con día”, profundizó al respecto el nuevo seleccionador nacional.

Rafa Márquez dejó en claro que tiene confianza en que Gilberto Mora maneje de manera adecuada todo lo que se dice sobre él, pues cree que para ello es clave el apoyo de su familia, sobre todo de su papá (Gilberto Mora Olayo), quien también fue futbolista.

“Creo que Gil tiene una muy buena base de valores. Creo que tiene una gran familia. El papá fue futbolista y lo ha llevado bastante bien, así que no me preocupa que todo lo que se dice o lo que se viene alabando lo vaya a hacer creerse que lo que todavía no ha conseguido”, resaltó el timonel de la Selección Mexicana.

Rafa Márquez ve a Gilberto Mora capaz de jugar en cualquier club

Rafa Márquez aseveró que Gilberto Mora tiene la capacidad y calidad de jugar en cualquier equipo, por lo que vislumbra un futuro prometedor para el originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Es muy joven, yo creo que tiene un futuro muy interesante y, la verdad, tiene calidad para jugar en cualquier equipo, así que ojalá que, ahora que pueda cumplir 18 años, tenga una gran oportunidad y ojalá que sea un buen equipo”, sentenció el timonel del Tricolor.

EVG