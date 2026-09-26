Rafa Márquez y su impredecible reacción al inminente retiro de Alexis Vega de la Selección Mexicana (VIDEO)

Rafa Márquez aseguró no tener idea del motivo por el cual Alexis Vega aseguró analizar seriamente retirarse de la Selección Mexicana, esto luego del empate 1-1 ante Colombia en su debut como director técnico del Tricolor.

“No sé si esa información sea verídica. No tengo ni idea, creo que está haciendo un gran torneo con Toluca, ya lo conozco, sé cómo es, sé lo importante que puede ser para el grupo”, respondió el nuevo estratega de México luego de que se le preguntó su opinión de las polémicas declaraciones del atacante del Toluca.

🗣️ Rafa Márquez habla de las declaraciones de Alexis Vega con respecto a retirarse de la Selección Nacional. #FOX365 pic.twitter.com/C92I8w2cfH — FOX (@somos_FOX) September 27, 2026

Rafa Márquez explica por qué no llamó a Alexis Vega

Rafa Márquez afirmó que para su primera convocatoria al frente de la Selección Mexicana optó por no incluir a Alexis Vega debido al problema que el goleador del Toluca tiene en su rodilla derecha.

“Decidimos darle descanso porque sabemos que lleva siempre un problema en su rodilla y obviamente lo queremos cuidar”, ahondó el sucesor de Javier Aguirre en el timón del Tricolor.

Rafa Márquez no se extendió más acerca de las inesperadas y controvertidas declaraciones de Alexis Vega previo al encuentro amistoso entre México y Colombia, luego de que reveló que considera hacerse a un lado de la Selección Nacional.

El ariete del Toluca manifestó su malestar por haber jugado poco con la Selección Mexicana en el transcurso del Mundial 2026.

“Después de Mundial salí un poco mal porque no tuve tanta participación, una bronca conmigo mismo no con el técnico, obviamente yo quería jugar más. Es una plática que tengo con mi esposa, una plática muy meditada, en la cual estoy viendo si sigo en la selección o no, se que es una decisión complicada, pero en estos días sacaré un comunicado”, comentó al respecto Alexis Vega.

¿Cuándo es el próximo juego de Márquez como DT de México?

Rafa Márquez tendrá su segundo compromiso como entrenador de la Selección Mexicana el próximo martes 29 de septiembre.

El encuentro entre el Tricolor y la Blanquirroja tendrá como sede el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

EVG