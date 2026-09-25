¿Rafa Márquez ataca al futbolista mexicano? El polémico comentario que enciende las redes

Rafa Márquez afrontará su primer encuentro como el técnico de la Selección Mexicana y salió a conferencia de prensa un día antes, en la que habló que le gustaría que su equipo jugará como el Barcelona, pero que no tiene la materia prima para cumplir ese objetivo, un comentario que no le gusto a muchos.

“Yo me adapto a lo que tengo. No voy a imponer un estilo. Me encantaría jugar como el Barcelona, pero no tienes la materia prima. Hay que ser coherente de cómo venimos. Tengo muy poco tiempo hay que darle continuidad. Los procesos llevan tiempo”

Rafael Márquez fue muy duro y brutalmente honesto: "Yo quisiera jugar como el Barcelona pero no tengo la materia prima; me tengo que adaptar" pic.twitter.com/bSMEZXHPKZ — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) September 25, 2026

Rafa Márquez y su posible alineación para enfrentar a Colombia

Rafa Márquez tendrá su primer reto como entrenador de la Selección Mexicana y el Káiser de Michoacán parece que ya tiene definido su once inicial para enfrentar a Colombia, un gran sinodal para arrancar con su etapa al frente del Tricolor.

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Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo o Mateo Chávez

Erik Lira

Gilberto Mora

Álvaro Fidalgo o Luis Chávez

Roberto Alvarado

Hirving Lozano

Armando González

Estos serían los jugadores que mandará Rafa Márquez al campo este sábado para medirse a los cafeteros. El Tala Rangel se mantiene como titular en el arco de la Selección Mexicana y tenemos la aparición de Hirving Lozano como uno de los hombres al ataque del cuadro azteca.

Rafa Márquez acudió al entrenamiento del América. ı Foto: Mexsport

La Selección Mexicana de Rafa Márquez tendrá un compromiso en Monterrey

La era de Rafa Márquez inicia con cuatro compromisos amistosos en el país vecino del norte, ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, pero después de eso afrontarán su primer compromiso de la Concacaf Nations League.

El compromiso del torneo regional se llevará a cabo en suelo mexicano y el Estadio BBVA fue el elegido para albergar el compromiso del equipo de Rafa Márquez en noviembre, con rival por definir.

Será la primera ocasión en la que la casa de los Rayados recibirá un partido de la Selección Mexicana y con ello solo el Estadio Caliente, el recinto de los Xolos, se queda como la cancha que nunca ha recibido un compromiso del Tricolor.

DCO