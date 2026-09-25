Muere Baby Face, leyenda de la lucha libre mexicana, a los 79 años

Baby Face, leyenda de la lucha libre en México, murió a los 79 años.X

El mundo de la lucha libre mexicana está de luto, después de que este viernes se dio a conocer la muerte de Baby Face, una leyenda del pancracio nacional. Tenía 79 años de edad.

El Hijo del Santo dio a conocer la desafortunada noticia en sus redes sociales. Sin embargo, no reveló los detalles del deceso del legendario gladiador mexicano.

Lamento profundamente la partida de mi querido “Baby Face”

José Guadalupe Fuentes Ochoa.

31 de agosto de 1947 — 25 de septiembre de 2026



Gran figura de la Lucha Libre Mexicana

y entrañable compañero de profesión.



Descanse en paz.



Nuestro más sentido pésame a su familia,… pic.twitter.com/M7UMEWMxaD — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) September 25, 2026

¿Quién era Baby Face?

José Guadalupe Fuentes Ochoa, cuyo nombre luchístico era Baby Face, fue una leyenda de la lucha libre que principalmente se presentaba en la Arena México y en el Toreo de Cuatro Caminos.

Baby Face, quien era apodado el Cañonero de Colima, se subió al ring junto con gladiadores de la talla de Canek, El Perro Aguayo, Huracán Ramírez, Villano III y El Texano, entre otros.

No solamente fue en México donde Baby Face sobresalió, pues también se fue de gira a Estados Unidos y Japón, país éste último en el que ganó un fuerte reconocimiento.

¿Qué hizo Baby Face tras su retiro como luchador?

Después de retirarse como luchador, Baby Face puso un negocio de arroces en la Colonia Doctores de la Ciudad de México.

El Cañonero de Colima aprendió a cocinar arroces durante su estadía en Japón, gracias a la ayuda de su amiga e intérprete Kuroneko.

En su local, el cual abrió a mediados de la década de 1990, introdujo el arroz frito estilo oriental, el cual le dio un toque característico al lugar

EVG