¿De qué falleció Franco Colombo, el icónico luchador de la CMLL?

El mundo de la lucha libre mexicana está de luto, pues este domingo se confirmó que Franco Colombo perdió la vida; y la noticia fue confirmada por un familiar del luchador en redes sociales.

“Hoy falleció una leyenda, mi tío Javier Esparza Coronado, les pido sus oraciones para toda la familia. Mi tío fue muy querido por todos, cuando estábamos pequeños disfrutamos mucho de paseos en familia” se lee en la publicación de Yadira Esparza.

Yadira Esparza aseveró que su familia siempre recordará al luchador de la CMLL Javier Esparza, a quien Dios “llamó a su lado”; además, le pidió que enviara saludos “a todos los que se an adelantado en el camino”.

Confirman muerte de Franco Colombo ı Foto: Captura de pantalla

¿De qué falleció Franco Colombo?

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte del luchador de 73 años de edad, pues únicamente se conoce la publicación realizara este domingo por su sobrina en redes sociales; sin embargo, se presume que su deceso fue provocado por complicaciones de salud relacionadas con su edad.

Franco Colombo fue uno de los luchadores más fuertes y conocidos en la CMLL, pues durante la década de los años 70 y 80 fue uno de los gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

El luchador mexicano fue entrevistado en múltiples ocasiones por aficionados de la lucha libre, y durante estas compartió que; después de crecer en la sierra, se enamoró del deporte luego de ver las luchas en la televisión.

La pasión que emanó en él desde muy temprana edad lo llevó a investigar sobre los gimnasios en los que podría entrenar, y su camino lo llevó a destacar durante los entrenamientos del “Diablo” Velasco.

El originario de Guadalajara, Jalisco, fue entrenado por Cuauhtémoc “Diablo” Velasco, y después de practicar por cinco añoslucha olímpica grecorromana para iniciar en el mundo de la lucha libre, llegó a la Arena Coliseo.

Tras haber debutado en 1977, Franco Colombo logró ser Campeón Nacional de Peso Wélter cuando formaba parte Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL), y durante su vida dentro del ring logró varios reconocimientos.

Franco Colombo permaneció ganando cabelleras y máscaras en el cuadrilatero por 15 años antes de retirarse, y posteriormente se convirtió en instructor y permaneció en ese trabajo por aproximadamente dos décadas.

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