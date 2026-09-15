Roman Reigns se enfrentó a Penta Zero Miedo en el Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE Raw, donde logró mantener el título en la pelea que se llevó a cabo en la Arena de la Ciudad de México este lunes 14 de septiembre.

Ante ello, muchos quieren saber más datos sobre El Jefe Tribal, quien destaca sobre el cuadrilátero con una apariencia intimidante. Ahora te contamos cuánto mide y qué edad tiene.

¿Cuánto mide Roman Reigns y cuál es su edad?

El luchador profesional estadounidense Roman Reigns, cuyo nombre real es Leati Joseph Anoa’i, tiene una estatura oficial de 1.91 metros (6 pies y 3 pulgadas), la cual le otorga una presencia física imponente dentro del cuadrilátero de la WWE.

Nacido el 25 de mayo de 1985 en Pensacola, Florida, la superestrella y pilar de la famosa dinastía de lucha libre Anoa’i cuenta actualmente con 41 años de edad.

Además, es un luchador profesional, actor y exjugador de fútbol americano estadounidense. Entre sus logros más importantes como luchador profesional se destacan siete Campeonatos Mundiales, siendo cuatro veces Campeón de WWE, dos veces Campeón Universal de WWE y una vez (y actual) Campeón Mundial Peso Pesado.

Además, se destaca un reinado como Campeón de los Estados Unidos de WWE, un reinado como Campeón Intercontinental de WWE, un reinado como Campeón en Parejas de WWE junto a Seth Rollins y un reinado como Campeón en Parejas de FCW junto a Mike Dalton en el territorio en desarrollo de WWE, Florida Championship Wrestling.

También fue el ganador de las ediciones del Royal Rumble del año 2015 y 2026, y posee el récord de eliminaciones en la edición del año 2014. Reigns se convirtió en el vigésimo octavo Campeón Triple Corona y en el decimoséptimo Campeón de Grand Slam, y hasta ahora es el segundo miembro de The Shield en conseguirlo después de Dean Ambrose.

Además, junto a Brock Lesnar, es uno de los dos luchadores que han vencido a The Undertaker en WrestleMania 30 y WrestleMania 33 respectivamente.

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