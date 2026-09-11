CM Punk pierde el Campeonato Indiscutible de la WWE en CDMX ante Sami Zayn

México está viviendo un fin de semana histórico en términos de la lucha libre, pues se dio el regreso de la World Wrestling Entertainment (WWE) a nuestro país y la primera noche en la Ciudad de México quedó marcada por la victoria de Sami Zayn sobre CM Punk en la Arena CDMX.

El recinto al norte de la capital del país estuvo abarrotado desde la primera fila hasta la última para ver como Sami Zayn dejaba sobre la lona a CM Punk para ser el nuevo Campeón Indiscutible de la WWE, aunque el resultado no fue lo esperado por la afición mexicana que abucheó al canadiense tras levantar el cinturón.

"The Last Real Good Guy" is once again WWE Champion!! 🤯@SamiZayn pic.twitter.com/hwWillaBI9 — WWE (@WWE) September 12, 2026

Ambos gladiadores estuvieron cerca de terminar la pelea en varias ocasiones, CM Punk fue el primero después de someter a Sami Zayn contra la lona, pero el referí se quedó en cuenta de dos, aunque la afición desde su asiento contó hasta tres y comenzó a festejar.

La batalla terminó cuando la leyenda de la WWE estaba intentando levantarse en una de las esquinas del cuadrilátero, pero Sami Zayn corrió a donde estaba CM Punk y lo remató con una patada en la cara que desvaneció al excampeón de la WWE.

El luchador canadiense logró llegar a la cuenta de tres para que sonara la campana y el referí le entregó el cinturón, levantando a algunos aficionados de su asiento, pero algunos otros se llevaron las manos a la cabeza por lo que acababan de ver en la Ciudad de México.

Sami Zayn se convirtió por segunda ocasión en su carrera en Campeón Indiscutible de la WWE, cinturón que han portado diferentes leyendas de la lucha libre pero que de aquí en adelante será el canadiense el gladiador a vencer dentro de la empresa estadounidense.

La actividad de la WWE en territorio mexicano no termina aquí, pues el lunes 14 de septiembre tendremos uno de los eventos que llama la atención a toda la afición mexicana, ya que Penta Zero Miedo se presentará en la Arena Ciudad de México para enfrentarse ante Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en la función de Raw.

DCO