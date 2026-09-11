Ben Shelton derrota a Frances Tiafoe y clasifica a la final del US Open por primera vez

Ben Shelton eliminó a Frances Tiafoe para clasificar a la final del US Open.

El estadounidense Ben Shelton llegó a su primera final de Grand Slam al derrotar a su compatriota Frances Tiafoe por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 en la segunda semifinal del US Open, con lo que se convirtió en el rival del alemán Alexander Zverev en el juego por el título.

Ben Shelton vino de atrás ante un Frances Tiafoe que salió avante en el primer set y que también buscaba llegar a su primera definición en un Major.

BEN SHELTON IS INTO THE US OPEN MEN'S SINGLES FINAL! pic.twitter.com/kAGY8shd6g — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

Taylor Fritz había sido el último local en una final del US Open, apenas en la edición de 2024, pero fue vencido por el italiano Jannik Sinner.

¿Cuándo es la final del US Open 2026?

La final varonil del US Open entre Alexander Zverev y Ben Shelton está programada para realizarse el próximo domingo 13 de septiembre.

El Arthur Ashe Stadium, ubicado en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows es la sede del duelo por el título varonil del último Grand Slam del año.

El US Open tendrá un campeón inédito, pues Alexander Zverev perdió la única final que ha disputado en el certamen, en 2020, mientras que para Ben Shelton es su primera aparición en el último encuentro de la justa.

EVG